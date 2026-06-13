Пенсия плюс ещё 24 тысячи рублей: грядет новая выплата для пенсионеров - кому ждать прибавку

В Госдуме придумали новую меру поддержки для пенсионеров. С инициативой выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
По словам парламентария, пенсионерам необходимо выделить так называемую 13-ю пенсию. При этом депутат назвал приблизительную сумму дополнительной выплаты — она должна составить не менее 24 тысяч рублей.
"Мы предлагаем раз в год дополнительно выплачивать каждому по полторы величины прожиточного минимума. В 2026 году это около 24,4 тыс. рублей", — заявил он.
Миронов считает, что такой вид поддержки станет примером реализации госполитики по улучшению качества жизни пенсионеров.
Отметим, что соответствующий законопроект уже был внесён в Госдуму. Когда именно депутаты начнут его рассмотрение, не сообщается.
У идеи есть критики
Не все поддерживают введение дополнительных выплат для пенсионеров. Так, депутат Госдумы Светлана Бессараб заявляла, что инициатива сырая и непродуманная.
Кроме того, неясно, откуда взять деньги на 13-ю пенсию, рассказывала она.
"Такое увеличение, как тринадцатая выплата, не предусмотрено федеральным бюджетом. Непонятно, где брать деньги, чтобы выплачивать. Я думаю, что финансово-экономическое обоснование вряд ли подготовлено", — объясняла она.
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