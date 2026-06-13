Яхты, экотропы и дух истории: в Стрельне построят этнопарк на месте старой дороги

На южном берегу Финского залива скоро станет ещё интереснее. В Стрельне, рядом с уже полюбившейся многим «Стрельнинской бухтой», построят огромный этнопарк.
Что там будет:
- Территория: Под проект отдали больше 5 гектаров земли.
- Тематические зоны: Парк поделят на части. Каждая расскажет о разных народах нашей страны: от славян до малых народов Севера и Кавказа.
- Активный отдых: Для прогулок проложат экотропу. Для любителей воды откроют яхт-клуб. Даже сохранят часть старинной дороги, которая здесь когда-то проходила, пишет "Фонтанка".
Заповедный лес: деревья, которые старше Петербурга
В Бокситогорском районе Ленобласти создали новый заказник. Его назвали «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Это место — настоящий «затерянный мир».
Чем уникально это место:
- Дикая природа: Здесь никогда не рубили лес. Человек вообще не приложил руку к этому ландшафту.
- Деревья-гиганты: В лесу растут ели, которым по 230 лет, и сосны, разменявшие четвёртый век. Самым старым деревьям — больше 420 лет. Они видели мир задолго до того, как Петр I основал Петербург.
- Пейзажи: Огромные болота, чистые речные долины и лесные острова, где почти не ступала нога туриста.
Заказник стал 53-й охраняемой территорией в регионе. Теперь эти 7 тысяч гектаров леса защищены законом.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге все пляжи непригодны для купания.