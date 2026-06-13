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Яхты, экотропы и дух истории: в Стрельне построят этнопарк на месте старой дороги

Опубликовано: 13 июня 2026 09:25
 Проверено редакцией
Яхты, экотропы и дух истории: в Стрельне построят этнопарк на месте старой дороги
Яхты, экотропы и дух истории: в Стрельне построят этнопарк на месте старой дороги
Городовой ру
Общественное пространство будет поделено на несколько тематических зон.

На южном берегу Финского залива скоро станет ещё интереснее. В Стрельне, рядом с уже полюбившейся многим «Стрельнинской бухтой», построят огромный этнопарк.

Что там будет:

  • Территория: Под проект отдали больше 5 гектаров земли.
  • Тематические зоны: Парк поделят на части. Каждая расскажет о разных народах нашей страны: от славян до малых народов Севера и Кавказа.
  • Активный отдых: Для прогулок проложат экотропу. Для любителей воды откроют яхт-клуб. Даже сохранят часть старинной дороги, которая здесь когда-то проходила, пишет "Фонтанка".

Заповедный лес: деревья, которые старше Петербурга

В Бокситогорском районе Ленобласти создали новый заказник. Его назвали «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Это место — настоящий «затерянный мир».

Чем уникально это место:

  • Дикая природа: Здесь никогда не рубили лес. Человек вообще не приложил руку к этому ландшафту.
  • Деревья-гиганты: В лесу растут ели, которым по 230 лет, и сосны, разменявшие четвёртый век. Самым старым деревьям — больше 420 лет. Они видели мир задолго до того, как Петр I основал Петербург.
  • Пейзажи: Огромные болота, чистые речные долины и лесные острова, где почти не ступала нога туриста.

Заказник стал 53-й охраняемой территорией в регионе. Теперь эти 7 тысяч гектаров леса защищены законом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге все пляжи непригодны для купания.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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