24:0 в пользу микробов: почему в Петербурге закрыли все пляжи и где искать те самые 7 островков безопасности в области

Лето в самом разгаре, и жара так и тянет к воде. Но прежде чем прыгать в ближайший пруд, стоит узнать, что нашли в нем экологи.
Роспотребнадзор проверил пляжи Петербурга и Ленобласти, и новости, честно говоря, так себе.
Петербург: забудьте о купании в городе
Если вы живете в черте города, у нас для вас плохие новости. В Санкт-Петербурге проверили все 24 официальных пляжа. Итог: купаться нельзя нигде.
Ни Ольгинский пруд, ни Суздальские озера, ни популярные пляжи Курортного района (Сестрорецк, Комарово, Репино) не прошли проверку. Вода там не соответствует нормам по микробам и химии.
Даже если вода кажется прозрачной, в ней могут быть опасные «сюрпризы».
Ленобласть: едем на север
В области ситуация получше, но выбор невелик. Главным отличником в этом году стал Приозерский район. Только там нашли по-настоящему чистые места.
Список безопасных озер:
- Ратное, Снетковское, Петровское и Отрадное.
- Раздолинское и Мичуринское.
- Река Бурная.
А вот Ладожское озеро, Вуокса и Финский залив в районе Выборга проверку провалили. Там лучше ограничиться прогулками по берегу.
Чем можно заболеть?
Если случайно глотнуть воды из «грязного» списка, последствия могут проявиться быстро. Самые частые гости после такого купания:
- Кишечные инфекции (рвота и диарея).
- Гепатит А.
- Кожные высыпания и аллергия.
- Паразиты.
Особенно осторожными нужно быть с детьми — они заглатывают воду чаще всего.
Как отдыхать без риска?
Если очень хочется на пляж, соблюдайте простые правила:
- Смотрите на знаки. Если стоит табличка «Купание запрещено» — это не просто формальность.
- Не глотайте воду. Это главное правило безопасности.
- Принимайте душ. После любого купания в открытом водоеме обязательно ополоснитесь чистой водой с мылом.
На выходные погода обещает быть прохладной, поэтому лучше повременить с купанием в водоемах.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге с начала мая утонули 7 человек.