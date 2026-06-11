24:0 в пользу микробов: почему в Петербурге закрыли все пляжи и где искать те самые 7 островков безопасности в области

В Ленобласти для купания пригодны 7 водоемов.

Лето в самом разгаре, и жара так и тянет к воде. Но прежде чем прыгать в ближайший пруд, стоит узнать, что нашли в нем экологи.

Роспотребнадзор проверил пляжи Петербурга и Ленобласти, и новости, честно говоря, так себе.

Петербург: забудьте о купании в городе

Если вы живете в черте города, у нас для вас плохие новости. В Санкт-Петербурге проверили все 24 официальных пляжа. Итог: купаться нельзя нигде.

Ни Ольгинский пруд, ни Суздальские озера, ни популярные пляжи Курортного района (Сестрорецк, Комарово, Репино) не прошли проверку. Вода там не соответствует нормам по микробам и химии.

Даже если вода кажется прозрачной, в ней могут быть опасные «сюрпризы».

Ленобласть: едем на север

В области ситуация получше, но выбор невелик. Главным отличником в этом году стал Приозерский район. Только там нашли по-настоящему чистые места.

Список безопасных озер:

Ратное, Снетковское, Петровское и Отрадное.

Раздолинское и Мичуринское.

Река Бурная.

А вот Ладожское озеро, Вуокса и Финский залив в районе Выборга проверку провалили. Там лучше ограничиться прогулками по берегу.

Чем можно заболеть?

Если случайно глотнуть воды из «грязного» списка, последствия могут проявиться быстро. Самые частые гости после такого купания:

Кишечные инфекции (рвота и диарея).

Гепатит А.

Кожные высыпания и аллергия.

Паразиты.

Особенно осторожными нужно быть с детьми — они заглатывают воду чаще всего.

Как отдыхать без риска?

Если очень хочется на пляж, соблюдайте простые правила:

Смотрите на знаки. Если стоит табличка «Купание запрещено» — это не просто формальность. Не глотайте воду. Это главное правило безопасности. Принимайте душ. После любого купания в открытом водоеме обязательно ополоснитесь чистой водой с мылом.

На выходные погода обещает быть прохладной, поэтому лучше повременить с купанием в водоемах.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге с начала мая утонули 7 человек.