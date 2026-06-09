Опасный сезон: в Петербурге и области уже утонули семь человек

Жара в Петербурге и Ленобласти — это не только радость от солнца, но и, к сожалению, пугающая статистика. Только за последние дни на воде произошло несколько трагедий.
Трагедия, которую можно было избежать
В Колтушах 17-летний парень внезапно почувствовал себя плохо прямо во время заплыва. Он начал захлёбываться.
Его 14-летний друг до последнего пытался удержать товарища на плаву, но сил не хватило. Тело извлекли из воды спасатели из Шлиссельбурга, сообщает 78.ru.
Сейчас во всех обстоятельствах разбирается прокуратура.
Главные враги на воде: алкоголь и холод
Главный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС называел две основные причины смертей:
- Алкоголь. Взрослые часто теряют бдительность и координацию после выпивки.
- Беспризорность. Дети уходят на пруды и карьеры одни, без присмотра старших.
Так, в Московском районе Петербурга обычный поход на пруд закончился гибелью 11-летнего мальчика. Он пришёл купаться вместе с друзьями-сверстниками. Рядом не было взрослых, которые могли бы вовремя заметить беду.
Всего с начала мая в водоёмах Петербурга утонули семь человек.
Где таится опасность?
В Петербурге и области сотни водоёмов, но официально разрешённых для купания — единицы. Большинство карьеров и прудов имеют двойное дно, резкие обрывы и завалены строительным мусором.
- Колтушское озеро, где погиб подросток — популярное, но коварное место с переменным рельефом дна.
- Карьеры вообще считаются самыми опасными: вода в них прогревается крайне медленно, а глубина нарастает мгновенно.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Роспотребнадзор оставил петербуржцам всего 4 безопасных пляжа.