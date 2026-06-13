Ливни наступают: синоптики предупредили о погодных сюрпризах на выходных

13 и 14 июня принесут жителям разных регионов России совершенно разную погоду. Где-то придётся доставать зонты из-за затяжных дождей, а где-то лето продолжит радовать почти тридцатиградусной жарой.
Москва встретит выходные под дождём
Жителей столицы ждут тёплые, но не самые солнечные дни. В субботу воздух прогреется до +28 градусов, однако практически весь день сохранится вероятность дождей, сообщают "Известия".
В воскресенье погода станет заметно прохладнее. Температура днём опустится до +21 градуса, небо останется затянутым облаками, а осадки продолжатся. Аналогичная ситуация ожидается и в большинстве городов Подмосковья.
Новосибирск останется тёплым, но сухим не будет
В Новосибирске выходные также пройдут под знаком дождей. В субботу воздух прогреется до +26 градусов, местами возможны кратковременные осадки, сообщает "Яндекс погода".
Воскресенье окажется ещё более влажным. Дожди прогнозируются практически на весь день, хотя температура останется вполне летней — около +25 градусов.
Омск готовится к жаре и грозам
Самая по-настоящему летняя погода ожидается в Омске. Уже в пятницу температура поднимется до +28 градусов.
В субботу станет немного прохладнее — около +26 градусов, однако в город придут грозы и дожди. Зато воскресенье порадует возвращением жары: воздух прогреется до +29…+30 градусов, а осадки отступят.
По прогнозам синоптиков, после выходных Омскую область ждёт ещё одна по-летнему тёплая неделя. Дневная температура будет держаться в пределах +25…+30 градусов. Периодически возможны дожди и грозы, но летнее тепло сохранит свои позиции.
Ранее мы писали о том, что на Землю надвигается магнитная буря.