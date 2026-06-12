На Землю надвигается магнитная буря: когда начнётся пик и кому стоит быть осторожнее

12 июня 2026 года, по прогнозам учёных, на Земле ожидается магнитная буря оранжевого уровня.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитная активность в течение суток будет колебаться в пределах слабых и умеренных значений, однако кратковременный пик всё же возможен.
Как будет меняться магнитная активность
В ночные часы и ранним утром 12 июня уровень геомагнитных возмущений останется относительно спокойным — в пределах 2-3,5 баллов по индексу Кр. Это считается зелёной зоной.
Однако уже ближе к утру ситуация начнёт меняться.
С 06:00 до 12:00 ожидается усиление магнитной активности до уровня около 4 баллов. Именно этот период специалисты считают наиболее напряжённым.
После полудня геомагнитное поле постепенно стабилизируется и снизится до 2 баллов, возвращаясь к спокойному состоянию.
Как может повлиять магнитная буря
Во время пиковых значений возможны временные ухудшения самочувствия у метеозависимых людей. Наиболее частыми симптомами являются:
- головные боли и ощущение давления в голове
- головокружение и слабость
- колебания артериального давления
- повышенная утомляемость и раздражительность
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