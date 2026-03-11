Первая корюшка у метро в Петербурге: за какую цену продают улов

В Санкт-Петербурге на рынках уже продают первые улова корюшки. Ее цена ниже ожидаемой из соцсетей — около 1100 рублей за килограмм.
С начала марта петербуржцы сами начали ловить эту рыбу. Первый свежий улов появился на прилавках, об этом пишет «МК в Питере».
У павильона возле метро «Удельная» представлен весенний улов средней величины из Ладожского озера. Продавцы отмечают свежий запах рыбы, не подвергавшейся заморозке. Несмотря на стоимость 1100 рублей за кг, покупатели охотно ее берут.
В соцсетях пугали ценами в 1500–1800 рублей, но таких предложений на рынке нет. Официальные точки, согласованные с властями, обычно открываются с первых чисел апреля.