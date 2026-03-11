Первая корюшка у метро в Петербурге: за какую цену продают улов

Опубликовано: 11 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Первая корюшка у метро в Петербурге: за какую цену продают улов
Первая корюшка у метро в Петербурге: за какую цену продают улов
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Цена оказалась не такая большая, как писали в социальных сетях.

В Санкт-Петербурге на рынках уже продают первые улова корюшки. Ее цена ниже ожидаемой из соцсетей — около 1100 рублей за килограмм.

С начала марта петербуржцы сами начали ловить эту рыбу. Первый свежий улов появился на прилавках, об этом пишет «МК в Питере».

У павильона возле метро «Удельная» представлен весенний улов средней величины из Ладожского озера. Продавцы отмечают свежий запах рыбы, не подвергавшейся заморозке. Несмотря на стоимость 1100 рублей за кг, покупатели охотно ее берут.

В соцсетях пугали ценами в 1500–1800 рублей, но таких предложений на рынке нет. Официальные точки, согласованные с властями, обычно открываются с первых чисел апреля.

Юлия Аликова
