Дачники в восторге от этого сорта капусты: созревает рано, кочаны крупные и плотные – рекомендации от агронома Ксении Давыдовой

Раннеспелые сорта капусты традиционно пользуются высоким спросом среди садоводов. Выращивание рассады с последующей высадкой в открытый грунт в мае является популярной агротехнической практикой, благодаря которой можно получить богатый урожай. Агроном Ксения Давыдова рекомендует сорт «Золотой Гектар».
Этот сорт очень ценится благодаря своей скороспелости. Кочаны «Золотого Гектара» дачники начинают собирать уже через 105 дней после появления всходов. Сорт – настоящий рекордсмен среди своих собратьев!
Средний вес одного кочана может достигать 3.5 килограммов. Эта капуста очень плотная, сочная, с высокими вкусовыми характеристиками.
Важно также отметить отличную устойчивость кочанов к растрескиванию и высокую лежкость. Капуста прекрасно хранится до следующего урожая.
