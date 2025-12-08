Городовой / Общество / Настраиваемся на Новый год: как соблюдать режим сна в праздники, чтобы не просыпаться в состоянии «побитой собаки»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская Пирожковая в Петербурге: народная любовь обоснована или лучше перекусить шавермой? Общество
Вы уверены, что поездка в Италию на две недели стоит запредельно дорого? Вот сколько заплатила пара туристов из России Общество
Что делать в самолете до Кубы? Турист 13 часов летел из России, вот чем кормили и развлекали Общество
Метро «со сроком годности»: в Петербурге обсуждают создание временной станции подземки Город
ПЦК: будет ли в Петербурге наземное метро, такое же, как построили в Москве Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Настраиваемся на Новый год: как соблюдать режим сна в праздники, чтобы не просыпаться в состоянии «побитой собаки»

Опубликовано: 8 декабря 2025 09:30
тяжелое пробуждение
Настраиваемся на Новый год: как соблюдать режим сна в праздники, чтобы не просыпаться в состоянии «побитой собаки»
Фото: Городовой.ру

Сохраняем здоровье.

Длинные выходные и праздники — это время, когда график сна летит под откос. «Городовой» выяснил у врача-сомнолога Софии Черкасовой, насколько это опасно и как можно «дисциплинировать» себя без фанатизма, чтобы потом не было мучительно тяжело.

Сбитый режим на праздниках — явление почти неизбежное, но его последствия зависят от масштаба. Разовые «загулы» не страшны, а вот регулярные смещения на 2-3 часа приводят к социальному джетлагу.

Это состояние, когда внутренние биологические часы сбиваются, и оно чревато дневной сонливостью, снижением концентрации, метаболическими сбоями и перепадами настроения. Жёстко держать график необязательно, но важно соблюдать несколько ключевых правил. Главный якорь для организма — стабильное время подъёма.

«Если просыпаться каждый день в одно и то же время, даже с более поздним отходом ко сну, организм быстрее вернётся к норме».

Это помогает циркадным ритмам быстрее восстановиться. Не позволяйте режиму уходить вразнос больше, чем на два часа. Также контролируйте вечерние факторы: алкоголь и обильный ужин сильно ухудшают качество сна.

После пробуждения постарайтесь получить порцию яркого дневного света — это лучший «синхронизатор» для ваших внутренних часов. А после праздников возвращайтесь к привычному графику постепенно, сдвигая время отхода ко сну на 30-40 минут в день.

Полная разболтанность в праздники приведёт к социальному джетлагу и нескольким тяжёлым дням восстановления. Но и жёсткая дисциплина не нужна. Достаточно зафиксировать время подъёма, не уходить слишком далеко от привычного графика и помочь организму светом по утрам, чтобы минимизировать ущерб для здоровья и самочувствия.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью