В Петербурге началась первая зимняя магнитная буря: насколько сильных вспышек ждать в декабре

Сообщения о мощной надвигающейся магнитной буре взволновали многих. «Городовой» решил выяснить, насколько обоснованы эти прогнозы, какова реальная ситуация сейчас и сколько ещё бурь ждать в декабре. Мы обратились к ведущему специалисту по физике Солнца.
Богачёв Сергей Александрович, руководитель Лаборатории солнечной астрономии, доктор физ.-мат. наук, профессор РАН рассказал о происходящем явлении.
Первая зимняя магнитная буря уже происходит, она не «надвигается», а идёт прямо сейчас. Это буря среднего уровня, достигшая в максимуме отметки G2.7 по пятибалльной шкале.
Её причина — рост скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце. Возмущённая геомагнитная обстановка сохранится сегодня и, вероятно, завтра. Если за это время не произойдёт сильных вспышек, то к выходным поле Земли уже успокоится.
Отдельного внимания заслуживает огромный центр активности на Солнце, чьи размеры сравнимы с рекордным в 2003 году. Однако делать разумный прогноз по вспышкам в нём сейчас невозможно.
Что касается декабря, то на данный период ожидается всего две магнитные бури. Их прогнозируемые даты можно увидеть на официальном графике лаборатории.
Информация о надвигающемся мощном шторме не совсем точна — буря среднего уровня уже идёт. Паниковать не стоит, но метеозависимым людям в ближайшие дни стоит быть внимательнее к своему самочувствию. В целом декабрь ожидается относительно спокойным с точки зрения геомагнитной активности — прогнозируется всего два возмущённых периода.