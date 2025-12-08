Городовой / Общество / В Петербурге началась первая зимняя магнитная буря: насколько сильных вспышек ждать в декабре
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская Пирожковая в Петербурге: народная любовь обоснована или лучше перекусить шавермой? Общество
Вы уверены, что поездка в Италию на две недели стоит запредельно дорого? Вот сколько заплатила пара туристов из России Общество
Что делать в самолете до Кубы? Турист 13 часов летел из России, вот чем кормили и развлекали Общество
Метро «со сроком годности»: в Петербурге обсуждают создание временной станции подземки Город
ПЦК: будет ли в Петербурге наземное метро, такое же, как построили в Москве Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В Петербурге началась первая зимняя магнитная буря: насколько сильных вспышек ждать в декабре

Опубликовано: 8 декабря 2025 10:00
магнитная буря
В Петербурге началась первая зимняя магнитная буря: насколько сильных вспышек ждать в декабре
Фото: Городовой.ру

Если вам стало плохо, то знайте, виноваты звезды.

Сообщения о мощной надвигающейся магнитной буре взволновали многих. «Городовой» решил выяснить, насколько обоснованы эти прогнозы, какова реальная ситуация сейчас и сколько ещё бурь ждать в декабре. Мы обратились к ведущему специалисту по физике Солнца.

Богачёв Сергей Александрович, руководитель Лаборатории солнечной астрономии, доктор физ.-мат. наук, профессор РАН рассказал о происходящем явлении.

Первая зимняя магнитная буря уже происходит, она не «надвигается», а идёт прямо сейчас. Это буря среднего уровня, достигшая в максимуме отметки G2.7 по пятибалльной шкале.

Её причина — рост скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце. Возмущённая геомагнитная обстановка сохранится сегодня и, вероятно, завтра. Если за это время не произойдёт сильных вспышек, то к выходным поле Земли уже успокоится.

Отдельного внимания заслуживает огромный центр активности на Солнце, чьи размеры сравнимы с рекордным в 2003 году. Однако делать разумный прогноз по вспышкам в нём сейчас невозможно.

Что касается декабря, то на данный период ожидается всего две магнитные бури. Их прогнозируемые даты можно увидеть на официальном графике лаборатории.

Информация о надвигающемся мощном шторме не совсем точна — буря среднего уровня уже идёт. Паниковать не стоит, но метеозависимым людям в ближайшие дни стоит быть внимательнее к своему самочувствию. В целом декабрь ожидается относительно спокойным с точки зрения геомагнитной активности — прогнозируется всего два возмущённых периода.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью