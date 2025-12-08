Судьба, сломанная восстанием: чем запомнилось 8 декабря в истории Петербурга

Даты, которые хранят в себе память о борьбе, науке и вере.

История России насыщена событиями, которые формировали ее облик и определяли дальнейшее развитие.

8 декабря — дата, отмеченная судьбоносными моментами: от рождения и ссылки мятежного декабриста до открытия главной военной академии, освящения грандиозной синагоги и остановки трамваев в блокадном Ленинграде.

1802: Рождение Александра Одоевского — мятежного декабриста

В 1802 году на свет появился Александр Иванович Одоевский, будущий участник декабристского восстания.

Принадлежа к старинному княжескому роду, он получил прекрасное образование и мечтал посвятить себя «служению искусств и наук».

Однако, следуя дворянским традициям, поступил на службу в гвардию. Вольнолюбивый Одоевский, выступавший за отмену крепостного права, 14 декабря 1825 года вывел роту солдат на Сенатскую площадь.

Восстание было подавлено, и Одоевский попытался скрыться у родственников. Но его собственный дядя, под предлогом банного визита, выдал племянника властям.

Год Александр Иванович провел в одиночном заключении в Алексеевском равелине, а после приговора к восьми годам заключения был сослан в Читинский острог.

1832: Открытие Императорской военной академии

В 1832 году, приуроченное ко Дню Святого Георгия Победоносца, состоялось официальное открытие Императорской военной академии. На церемонии присутствовал сам император Николай I.

Академия была создана для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения военных познаний», что сразу сделало ее центральным военным учебным заведением России.

В 1855 году она была переименована в Николаевскую академию Генерального штаба. С момента основания и до 1918 года стены академии выпустили свыше 4,5 тысяч офицеров.

После революции учебное заведение было эвакуировано в Казань, и весь его личный состав перешел на сторону Белой армии.

1893: Освящение Большой хоральной синагоги

В 1893 году состоялась торжественная церемония освящения Большой синагоги. Представители общины открыли центральную дверь серебряным ключом и внесли семь свитков Торы.

Раввин с трепетом произнес:

«Новая синагога «станет началом храма будущего, храма всеобщей любви и мира на земле».

Здание, построенное в традициях древнееврейского зодчества, до сих пор остается одной из крупнейших синагог Европы, вмещая 1200 человек и храня драгоценные свитки Торы.

1894: Открытие Приморской железной дороги

В 1894 году открылась Приморская железная дорога, соединившая Петербург с набирающим популярность загородным курортом Сестрорецком.

Новая ветка начиналась от Новой Деревни, и изначально составы, билеты на которые продавались прямо в вагонах, шли только до Сестрорецка.

Позже линия была продлена до Курорта, а оттуда — до Дюн. Стоит отметить, что граница с Финляндией проходила как раз за Сестрорецком, по Граничному ручью.

1941: Блокадный Ленинград и остановка трамваев

В 1941 году, в условиях блокады Ленинграда, подача электроэнергии по трамвайным проводам была частично прекращена. Острая нехватка электричества привела к остановке движения.

На следующий день, 9 декабря, горисполком официально упразднил восемь трамвайных маршрутов, так как все гидроэлектростанции были отрезаны от города.

В январе перестали освещаться дома и улицы. Движение трамваев возобновилось лишь спустя четыре месяца, когда вышли первые блокадные вагоны.

Ленинградским энергетикам удалось полностью наладить обеспечение осажденного города электричеством осенью 1942 и в 1943 годах.