Судьба, сломанная восстанием: чем запомнилось 8 декабря в истории Петербурга

История России насыщена событиями, которые формировали ее облик и определяли дальнейшее развитие.
8 декабря — дата, отмеченная судьбоносными моментами: от рождения и ссылки мятежного декабриста до открытия главной военной академии, освящения грандиозной синагоги и остановки трамваев в блокадном Ленинграде.
1802: Рождение Александра Одоевского — мятежного декабриста
В 1802 году на свет появился Александр Иванович Одоевский, будущий участник декабристского восстания.
Принадлежа к старинному княжескому роду, он получил прекрасное образование и мечтал посвятить себя «служению искусств и наук».
Однако, следуя дворянским традициям, поступил на службу в гвардию. Вольнолюбивый Одоевский, выступавший за отмену крепостного права, 14 декабря 1825 года вывел роту солдат на Сенатскую площадь.
Восстание было подавлено, и Одоевский попытался скрыться у родственников. Но его собственный дядя, под предлогом банного визита, выдал племянника властям.
Год Александр Иванович провел в одиночном заключении в Алексеевском равелине, а после приговора к восьми годам заключения был сослан в Читинский острог.
1832: Открытие Императорской военной академии
В 1832 году, приуроченное ко Дню Святого Георгия Победоносца, состоялось официальное открытие Императорской военной академии. На церемонии присутствовал сам император Николай I.
Академия была создана для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения военных познаний», что сразу сделало ее центральным военным учебным заведением России.
В 1855 году она была переименована в Николаевскую академию Генерального штаба. С момента основания и до 1918 года стены академии выпустили свыше 4,5 тысяч офицеров.
После революции учебное заведение было эвакуировано в Казань, и весь его личный состав перешел на сторону Белой армии.
1893: Освящение Большой хоральной синагоги
В 1893 году состоялась торжественная церемония освящения Большой синагоги. Представители общины открыли центральную дверь серебряным ключом и внесли семь свитков Торы.
Раввин с трепетом произнес:
«Новая синагога «станет началом храма будущего, храма всеобщей любви и мира на земле».
Здание, построенное в традициях древнееврейского зодчества, до сих пор остается одной из крупнейших синагог Европы, вмещая 1200 человек и храня драгоценные свитки Торы.
1894: Открытие Приморской железной дороги
В 1894 году открылась Приморская железная дорога, соединившая Петербург с набирающим популярность загородным курортом Сестрорецком.
Новая ветка начиналась от Новой Деревни, и изначально составы, билеты на которые продавались прямо в вагонах, шли только до Сестрорецка.
Позже линия была продлена до Курорта, а оттуда — до Дюн. Стоит отметить, что граница с Финляндией проходила как раз за Сестрорецком, по Граничному ручью.
1941: Блокадный Ленинград и остановка трамваев
В 1941 году, в условиях блокады Ленинграда, подача электроэнергии по трамвайным проводам была частично прекращена. Острая нехватка электричества привела к остановке движения.
На следующий день, 9 декабря, горисполком официально упразднил восемь трамвайных маршрутов, так как все гидроэлектростанции были отрезаны от города.
В январе перестали освещаться дома и улицы. Движение трамваев возобновилось лишь спустя четыре месяца, когда вышли первые блокадные вагоны.
Ленинградским энергетикам удалось полностью наладить обеспечение осажденного города электричеством осенью 1942 и в 1943 годах.