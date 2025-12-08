Городовой / Город / Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов»
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов»

Опубликовано: 8 декабря 2025 04:13
Дмитрий Красильников
Церемония прощания пройдет в Перми.

Дмитрий Красильников, известный по участию в телесериале «Реальные пацаны» и работе как ведущий, ушёл из жизни на 46-м году, сообщает Рен-ТВ.

Ещё 5 декабря его супруга сообщала в социальной сети о госпитализации и просила поддержки. В связи с произошедшим отменили все ранее запланированные стендап-концерты, которые должны были пройти в Перми.

Организаторы выразили соболезнования, напомнив о душевности и умении артиста объединять людей.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушёл из жизни 6 декабря после инсульта»,

— говорится в обращении коллектива «Стендап Мафия Пермь», опубликованном на следующий день после трагедии.

Прощальная церемония пройдёт 9 декабря.

Дмитрий Красильников родился в 1980 году. В известном сериале он сыграл Андрея, друга Вики.

Кроме участия в «Реальных пацанах», Дмитрий был знаком зрителям благодаря выступлениям на «Comedy Баттл» и «Смех без правил». Помимо этого, он регулярно организовывал стендап-вечера и был ведущим популярных интеллектуальных игр в Перми.

Автор:
Юлия Аликова
Город
