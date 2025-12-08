Городовой / Город / Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Как политический хаос создал блестящую культуру: влияние эпохи дворцовых переворотов на Петербург Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей

Опубликовано: 8 декабря 2025 16:00
бариста
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей
Городовой ру

Санкт-Петербург вошёл в число российских городов с наиболее высоким спросом на кофе, где средний чек в кофейне составляет 603 рубля.

Санкт-Петербург занял вторую строчку среди крупных городов России по уровню расходов на кофе в заведениях города. В сентябре и октябре этот показатель достиг 603 рублей за одну покупку, что делает Северную столицу одним из лидеров по этому параметру, сообщает РИА Новости.

Возглавляет список Челябинск, где на кофе обычно тратят 610 рублей. За ним следует Санкт-Петербург, а на третьем месте Новосибирск с результатом 597 рублей за средний заказ.

В столице России, Москве, этот показатель составил 564 рубля. Жители Красноярска и Краснодара также вошли в ведущую группу — 506 и 501 рубль соответственно. В этих городах расходы остаются довольно высокими.

Наименее заметные траты на кофе были зафиксированы в Уфе (465 рублей), Самаре (462 рубля) и Перми (453 рубля). Воронеж занял пятнадцатое место, где за кофе в среднем платят 437 рублей.

Недавно стало известно, что в 2025 году в России уменьшается объём покупок в кофейнях — этот показатель снизился более чем на 7 процентов. На этом фоне жители всё чаще выбирают напитки из кофе-автоматов.

Специалисты отмечают, что такие изменения связаны с изменением потребительских привычек и ростом популярности быстрого обслуживания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью