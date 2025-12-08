Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей

Санкт-Петербург занял вторую строчку среди крупных городов России по уровню расходов на кофе в заведениях города. В сентябре и октябре этот показатель достиг 603 рублей за одну покупку, что делает Северную столицу одним из лидеров по этому параметру, сообщает РИА Новости.
Возглавляет список Челябинск, где на кофе обычно тратят 610 рублей. За ним следует Санкт-Петербург, а на третьем месте Новосибирск с результатом 597 рублей за средний заказ.
В столице России, Москве, этот показатель составил 564 рубля. Жители Красноярска и Краснодара также вошли в ведущую группу — 506 и 501 рубль соответственно. В этих городах расходы остаются довольно высокими.
Наименее заметные траты на кофе были зафиксированы в Уфе (465 рублей), Самаре (462 рубля) и Перми (453 рубля). Воронеж занял пятнадцатое место, где за кофе в среднем платят 437 рублей.
Недавно стало известно, что в 2025 году в России уменьшается объём покупок в кофейнях — этот показатель снизился более чем на 7 процентов. На этом фоне жители всё чаще выбирают напитки из кофе-автоматов.
Специалисты отмечают, что такие изменения связаны с изменением потребительских привычек и ростом популярности быстрого обслуживания.