Городовой / Учеба / В тени дворцовых интриг: как в Петербурге 1730-50-х зарождалась нормальная городская жизнь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

В тени дворцовых интриг: как в Петербурге 1730-50-х зарождалась нормальная городская жизнь

Опубликовано: 8 декабря 2025 15:14
В тени дворцовых интриг: как в Петербурге 1730-50-х зарождалась нормальная городская жизнь
В тени дворцовых интриг: как в Петербурге 1730-50-х зарождалась нормальная городская жизнь
Городовой ру

Замечали ли простые люди в Петербурге, что у них сменился император?

Для большинства жителей Петербурга дворцовые перевороты оставались «верхушечным» делом, мало влияющим на повседневную жизнь.

Рядовые горожане — ремесленники, купцы, мелкие чиновники — продолжали трудиться, торговать, строить дома.

Более того, именно в этот период город начал обретать черты нормальной, а не чрезвычайной жизни.

К 1750-м годам здесь уже работали постоянные рынки, открывались частные лавки, действовали первые трактиры и герберги (гостиницы).

Однако политическая нестабильность создавала особую атмосферу всеобщей подозрительности.

Деятельность Тайной канцелярии, особенно активная при Анне Иоанновне, затрагивала не только знать. Доносы, аресты по наветам, пытки и казни на Сытном рынке или у Троицкой церкви становились частью городского фольклора. Каждый переворот сопровождался манифестами о всепрощении, которые выпускали из тюрем одних и отправляли в ссылку других.

Жизнь в столице учила осторожности, умению не высказывать лишнего и быстро присягать новому властителю.

В то же время, постоянная смена правителей порождала своеобразный цинизм и прагматизм: горожане привыкли, что власти приходят и уходят, а город остаётся.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью