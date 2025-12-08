Штыки, которые решали судьбу трона: роль гвардии в политической истории Петербурга XVIII века

Преображенский и Семёновский полки, созданные Петром как элитные военные части, в эпоху дворцовых переворотов превратились в решающую политическую силу.
Именно их штыки возводили на престол Екатерину I в 1725 году, свергали регента Бирона в 1740-м и возводили Елизавету в 1741-м.
Казармы гвардейцев стали центрами заговоров, а их офицеры — главными действующими лицами политических кризисов. Такие фигуры, как братья Александр и Пётр Шуваловы, начавшие карьеру в гвардии, стали вершителями судеб империи.
Это породило уникальный социальный феномен — «гвардейскую аристократию».
Многие дворянские семьи стремились определить сыновей именно в гвардию, видя в этом не военную службу, а трамплин для политической карьеры.
Гвардейская среда в Петербурге стала плавильным котлом, где смешивались старые боярские роды и новая служилая знать, где рождались идеи, интриги и будущие государственные мужи.
Гвардия обеспечила преемственность петровского курса, не допустив полного возврата к московским традициям, но при этом её вмешательство в политику создало опасный прецедент, когда сила оружия стала главным аргументом в спорах о власти.