Городовой / Учеба / Штыки, которые решали судьбу трона: роль гвардии в политической истории Петербурга XVIII века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Штыки, которые решали судьбу трона: роль гвардии в политической истории Петербурга XVIII века

Опубликовано: 8 декабря 2025 15:12
Штыки, которые решали судьбу трона: роль гвардии в политической истории Петербурга XVIII века
Штыки, которые решали судьбу трона: роль гвардии в политической истории Петербурга XVIII века
Городовой ру

Гвардия Петербурга стала главной политической силой эпохи дворцовых переворотов.

Преображенский и Семёновский полки, созданные Петром как элитные военные части, в эпоху дворцовых переворотов превратились в решающую политическую силу.
Именно их штыки возводили на престол Екатерину I в 1725 году, свергали регента Бирона в 1740-м и возводили Елизавету в 1741-м.

Казармы гвардейцев стали центрами заговоров, а их офицеры — главными действующими лицами политических кризисов. Такие фигуры, как братья Александр и Пётр Шуваловы, начавшие карьеру в гвардии, стали вершителями судеб империи.

Это породило уникальный социальный феномен — «гвардейскую аристократию».

Многие дворянские семьи стремились определить сыновей именно в гвардию, видя в этом не военную службу, а трамплин для политической карьеры.

Гвардейская среда в Петербурге стала плавильным котлом, где смешивались старые боярские роды и новая служилая знать, где рождались идеи, интриги и будущие государственные мужи.

Гвардия обеспечила преемственность петровского курса, не допустив полного возврата к московским традициям, но при этом её вмешательство в политику создало опасный прецедент, когда сила оружия стала главным аргументом в спорах о власти.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью