Городовой / Общество / Куда жаловаться петербуржцам, если двор не посыпают реагентами? Сохраните подборку полезных номеров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Куда жаловаться петербуржцам, если двор не посыпают реагентами? Сохраните подборку полезных номеров

Опубликовано: 8 декабря 2025 14:30
наледь
Куда жаловаться петербуржцам, если двор не посыпают реагентами? Сохраните подборку полезных номеров
Фото: Городовой.ру

Теперь в вашем доме не будет пострадавших.

Жители Петербурга устали скользить по обледеневшим тротуарам. «Городовой» выяснил у эксперта, куда жаловаться на отсутствие песка и реагентов, чтобы добиться быстрой уборки.

Вот что порталу рассказала Елена Ермохина, юрист, член Союза Юристов Блогеров при АЮР:

Ответственность делится на городскую и дворовую. Главный орган — Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

По городу в целом:

  • Звоните в круглосуточную дежурную службу Комитета: 314-60-13 или на горячую линию 576-14-83.
  • Через приложение: подавайте заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» (сайт или приложение), выбрав категории «Уборка дорог», «Тротуары» или «Наледь».
  • Также работает городская служба 004.

По районам: уточните в Комитете, какая организация обслуживает ваш район, и звоните напрямую. Например:

  • Приморский район: 430-42-48
  • Центральный район: 274-23-10

Если проблема во дворе: Сначала — в вашу управляющую компанию (контакты в квитанции ЖКХ). При бездействии — в Городскую жилищную инспекцию по телефону 576-07-01.

Важный совет от Ермохиной: всегда записывайте разговор с диспетчером, требуйте присвоения номера заявки и фиксируйте его. Это доказательство обращения.

Не молчите о гололеде. Система реагирования есть, но она начинает работать только после сигнала. Используйте телефоны и приложение, чтобы ваша улица или двор оказались в поле зрения коммунальных служб.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью