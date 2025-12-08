Куда жаловаться петербуржцам, если двор не посыпают реагентами? Сохраните подборку полезных номеров

Жители Петербурга устали скользить по обледеневшим тротуарам. «Городовой» выяснил у эксперта, куда жаловаться на отсутствие песка и реагентов, чтобы добиться быстрой уборки.
Вот что порталу рассказала Елена Ермохина, юрист, член Союза Юристов Блогеров при АЮР:
Ответственность делится на городскую и дворовую. Главный орган — Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
По городу в целом:
- Звоните в круглосуточную дежурную службу Комитета: 314-60-13 или на горячую линию 576-14-83.
- Через приложение: подавайте заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» (сайт или приложение), выбрав категории «Уборка дорог», «Тротуары» или «Наледь».
- Также работает городская служба 004.
По районам: уточните в Комитете, какая организация обслуживает ваш район, и звоните напрямую. Например:
- Приморский район: 430-42-48
- Центральный район: 274-23-10
Если проблема во дворе: Сначала — в вашу управляющую компанию (контакты в квитанции ЖКХ). При бездействии — в Городскую жилищную инспекцию по телефону 576-07-01.
Важный совет от Ермохиной: всегда записывайте разговор с диспетчером, требуйте присвоения номера заявки и фиксируйте его. Это доказательство обращения.
Не молчите о гололеде. Система реагирования есть, но она начинает работать только после сигнала. Используйте телефоны и приложение, чтобы ваша улица или двор оказались в поле зрения коммунальных служб.