Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке

Опубликовано: 8 декабря 2025 15:18
Академия наук, Кунсткамера, типография - Петербург построил систему науки с нуля.

Петербург с момента основания создавался как город нового типа, свободный от груза церковных и сословных традиций, которые сковывали развитие науки в Москве.

В то время как в старой столице образование оставалось преимущественно церковным и сословным, в Петербурге оно с самого начала было светским и государственным.

Пётр I сознательно строил здесь не просто столицу, а «интеллектуальный штаб» модернизирующейся империи.

Именно в Петербурге в 1724 году была основана Академия наук — первое в России научное учреждение, не зависящее от церкви. Её создание было стратегическим решением: приглашённые европейские учёные (математик Эйлер, физик Даниил Бернулли, историк Миллер) должны были не только вести исследования, но и готовить российских учеников.

К середине века Петербург стал магнитом для образованных людей со всей России.

Здесь работала лучшая типография, издававшая научные труды и учебники, здесь открылся первый публичный музей (Кунсткамера), первая публичная библиотека при Академии наук.

Важно, что наука в Петербурге изначально носила прикладной характер: Академия наук решала задачи важные для государства — составляла карты, искала полезные ископаемые, совершенствовала навигацию. Это соответствовало прагматичному духу города, где всё должно было служить пользе империи.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
