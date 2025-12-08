Городовой / Учеба / Город пяти императоров: почему эпоху дворцовых переворотов называют «причудливым веком» Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Город пяти императоров: почему эпоху дворцовых переворотов называют «причудливым веком» Петербурга

Опубликовано: 8 декабря 2025 15:10
Город пяти императоров: почему эпоху дворцовых переворотов называют «причудливым веком» Петербурга
Город пяти императоров: почему эпоху дворцовых переворотов называют «причудливым веком» Петербурга
Городовой ру

Период с 1725 по 1762 год, вместивший пять смен монархов и бесчисленные дворцовые интриги, стал для Петербурга временем парадоксального развития.

Город, созданный как символ порядка и дисциплины, превратился в арену политического хаоса, где судьба престола решалась не законом о престолонаследии, а волей гвардейских полков и придворных группировок.

За эти 37 лет на троне сменились:

  • вдова Петра (Екатерина I),
  • его внук (Пётр II),
  • племянница (Анна Иоанновна),
  • младенец-правнук (Иван VI)
  • и дочь (Елизавета Петровна).

Каждая смена власти сопровождалась арестами, ссылками, пересмотром политического курса.

Но именно в этой нестабильности проявилась удивительная жизнеспособность петровского проекта.

Несмотря на политические бури, Петербург не только не пришёл в упадок, но и продолжил расти. Он стал местом, где решалась судьба империи.

Гвардейские казармы на Миллионной улице и в слободах у Литейного двора превратились в центры политического влияния.

Каждый новый правитель, даже если симпатизировал Москве, вынужден был возвращаться в Петербург — слишком велика была концентрация власти, бюрократии и военной силы.

Город пережил своих создателей и доказал, что стал не прихотью одного царя, а необходимостью для всей государственной системы.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью