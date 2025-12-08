Город пяти императоров: почему эпоху дворцовых переворотов называют «причудливым веком» Петербурга

Период с 1725 по 1762 год, вместивший пять смен монархов и бесчисленные дворцовые интриги, стал для Петербурга временем парадоксального развития.

Город, созданный как символ порядка и дисциплины, превратился в арену политического хаоса, где судьба престола решалась не законом о престолонаследии, а волей гвардейских полков и придворных группировок.

За эти 37 лет на троне сменились:

вдова Петра (Екатерина I),

его внук (Пётр II),

племянница (Анна Иоанновна),

младенец-правнук (Иван VI)

и дочь (Елизавета Петровна).

Каждая смена власти сопровождалась арестами, ссылками, пересмотром политического курса.

Но именно в этой нестабильности проявилась удивительная жизнеспособность петровского проекта.

Несмотря на политические бури, Петербург не только не пришёл в упадок, но и продолжил расти. Он стал местом, где решалась судьба империи.

Гвардейские казармы на Миллионной улице и в слободах у Литейного двора превратились в центры политического влияния.

Каждый новый правитель, даже если симпатизировал Москве, вынужден был возвращаться в Петербург — слишком велика была концентрация власти, бюрократии и военной силы.

Город пережил своих создателей и доказал, что стал не прихотью одного царя, а необходимостью для всей государственной системы.

