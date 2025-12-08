Город пяти императоров: почему эпоху дворцовых переворотов называют «причудливым веком» Петербурга

Город, созданный как символ порядка и дисциплины, превратился в арену политического хаоса, где судьба престола решалась не законом о престолонаследии, а волей гвардейских полков и придворных группировок.
За эти 37 лет на троне сменились:
- вдова Петра (Екатерина I),
- его внук (Пётр II),
- племянница (Анна Иоанновна),
- младенец-правнук (Иван VI)
- и дочь (Елизавета Петровна).
Каждая смена власти сопровождалась арестами, ссылками, пересмотром политического курса.
Но именно в этой нестабильности проявилась удивительная жизнеспособность петровского проекта.
Несмотря на политические бури, Петербург не только не пришёл в упадок, но и продолжил расти. Он стал местом, где решалась судьба империи.
Гвардейские казармы на Миллионной улице и в слободах у Литейного двора превратились в центры политического влияния.
Каждый новый правитель, даже если симпатизировал Москве, вынужден был возвращаться в Петербург — слишком велика была концентрация власти, бюрократии и военной силы.
Город пережил своих создателей и доказал, что стал не прихотью одного царя, а необходимостью для всей государственной системы.