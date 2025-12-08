«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы

В поисках бюджетных и естественных способов добиться голливудской улыбки, многие обращаются к народным средствам, среди которых популярностью пользуется рисовая вода.

Однако её отбеливающий потенциал вызывает серьезные сомнения у профессионалов.

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург и имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова предоставила порталу «Городовой» четкий ответ относительно эффективности и безопасности этого метода.

Наука против мифа: отсутствие доказательств

Главный вывод, озвученный специалистом, однозначен:

“Смотри, какого-то научного доказательства, что рисовая вода помогает отбелить зубы, нет”.

Предположения о том, что она может работать из-за своего “белесого цвета”, не имеют под собой оснований — она не обладает реальными отбеливающими свойствами.

По мнению Вероники Мелеховой, видимый эффект, который могут наблюдать люди, использующие рисовую воду для чистки, является иллюзией.

“Может быть, думают, что отбеливает зубы за счет того, что при чистке щеткой мы удаляем поверхностный налет в любом случае. То есть это мнимый эффект чистоты”.

Удаление поверхностного налета с помощью механического воздействия щетки создает ложное впечатление осветления эмали.

Крахмальная ловушка: питательная среда для кариеса

Главная опасность рисовой воды кроется не в отсутствии отбеливающего эффекта, а в потенциальном вреде для здоровья зубов.

“А навредить как раз-таки рисовая вода она может, потому что в этой воде (мы помним, что она белый мутный цвет имеет) там содержится огромное количество крахмала”.

Крахмал, как известно, является легко усвояемым углеводом.

“А крахмал — это легко усвояемый углевод. Он служит питательной средой для наших кариесогенных бактерий, стриптококус мутанс”.

Регулярное использование такой “зубной пасты” создает идеальные условия для размножения микроорганизмов, провоцирующих разрушение эмали.

В результате, “чистка зубов рисовой водой может только лишь способствовать развитию кариеса, а никак не отбеливанию зубов”.

Профессиональные методы: пероксиды и энзимы

Для достижения истинного отбеливающего эффекта необходимо использовать средства, чья эффективность доказана. Стоматолог указывает, что для осветления эмали применяются профессиональные составы, содержащие пероксиды.

“Только за счет них мы можем, соответственно, отбелить зубы”.

Если требуется лишь лёгкое осветление, можно обратиться к зубным пастам, содержащим энзимы или ферменты. Однако и здесь эффект будет поверхностным:

“Но опять же, это будет мнимый эффект отбеливания, потому что это мы обесцветим пигмент на поверхности зубов”.

Для поддержания здоровья и естественной белизны зубов стоматолог настоятельно рекомендует регулярное прохождение профессиональной гигиены.

“Также для того, чтобы осветлить зубы, рекомендуется проводить регулярно профессиональную гигиену”.

При этом даже домашнее отбеливание должно проводиться только после консультации с врачом, который подберет индивидуально подходящее средство.