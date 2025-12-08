Советская Пирожковая в Петербурге: народная любовь обоснована или лучше перекусить шавермой?

На Московском проспекте уже 70 лет работает легендарная пирожковая, которую многие считают «живым музеем» советской общепитовской кухни. «Городовой» решил выяснить, стоит ли легенда народной любви, длинных очередей и ностальгии, или это просто дань прошлому.
Что в Сети рассказал местный посетитель (на основе личного опыта). Народная любовь здесь абсолютно обоснована. Это не стилизация, а настоящая машина времени.
Внутри всё осталось по-советски: простая обстановка, видовые столы у окна и тот самый бочковой кофе. Но главное — это пирожки, которые пекут по тем же рецептам, что и десятилетия назад. Тесто, начинка и способ жарки возвращают вкус из детства.
Самая ходовая позиция — жареные беляши, сочные и сытные. Меню поражает разнообразием и «богатством» начинок, а также экзотикой вроде «яйца в тесте», которое, как ни странно, оказывается очень вкусным.
Соотношение цены и качества по-прежнему остаётся главным козырем заведения. Да, кто-то назовёт цены высокими для пирожковой, но размер и качество начинки это оправдывают.
После смерти долголетней хозяйки Валерии Николаевны заведение перешло к её внуку. Важно, что ему удаётся удерживать планку: вкус, ассортимент и демократичный дух места сохраняются. Очередь у кассы — неотъемлемая часть атмосферы и лучший показатель востребованности.