«Можно попасть в период без дождей»: когда лучше отправиться прямым рейсом в Венесуэлу из Петербурга

Из аэропорта Пулково со 2 ноября 2025 года начнут летать самолеты до Каракаса — столицы Венесуэлы.
Это историческое событие, потому что раньше из Северной столицы России не было прямого авиасообщения с этой страной.
Новость о запуске рейсов появилась после встречи министров транспорта России и Венесуэлы, которые договорились об этом сотрудничестве.
Рейсы будет выполнять венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa, уже получившая официальное разрешение на полеты.
Когда лучше лететь и что посмотреть?
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», когда отдых в Венесуэле будет самым комфортным.
«Лучше лететь в Венесуэлу с декабря по апрель, поскольку это высокий сезон и погода будет замечательная.
Однако период с мая по октябрь будет дешевле по цене, и также можно попасть в период без дождей, просто будет жарче и более влажно», — отмечает эксперт.
Венесуэла богата на достопримечательности. Это и самый высокий водопад в мире — Анхель, и колониальная архитектура Каракаса.
Как будут летать самолеты
Самолеты будут летать один раз в две недели на среднемагистральном Airbus A340-600. Продолжительность перелета — около 13 часов.
Полеты из Петербурга в Венесуэлу обещают открыть большие возможности для туристов и предпринимателей обеих стран.