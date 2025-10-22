«Можно попасть в период без дождей»: когда лучше отправиться прямым рейсом в Венесуэлу из Петербурга

Запуск прямых рейсов из Петербурга в Венесуэлу — это долгожданное событие, которое открывает путь для новых международных связей и путешествий.

Из аэропорта Пулково со 2 ноября 2025 года начнут летать самолеты до Каракаса — столицы Венесуэлы.

Это историческое событие, потому что раньше из Северной столицы России не было прямого авиасообщения с этой страной.

Новость о запуске рейсов появилась после встречи министров транспорта России и Венесуэлы, которые договорились об этом сотрудничестве.

Рейсы будет выполнять венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa, уже получившая официальное разрешение на полеты.

Когда лучше лететь и что посмотреть?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», когда отдых в Венесуэле будет самым комфортным.

«Лучше лететь в Венесуэлу с декабря по апрель, поскольку это высокий сезон и погода будет замечательная. Однако период с мая по октябрь будет дешевле по цене, и также можно попасть в период без дождей, просто будет жарче и более влажно», — отмечает эксперт.

Венесуэла богата на достопримечательности. Это и самый высокий водопад в мире — Анхель, и колониальная архитектура Каракаса.

Наталья Ансталь Туризм «А если любите небольшой экстрим, то можно прокатиться на канатной дороге, которая идет через горный массив Мерида. В целом можно также заняться дайвингом и снорклингом», — говорит Наталья Ансталь.

Как будут летать самолеты

Самолеты будут летать один раз в две недели на среднемагистральном Airbus A340-600. Продолжительность перелета — около 13 часов.

Полеты из Петербурга в Венесуэлу обещают открыть большие возможности для туристов и предпринимателей обеих стран.