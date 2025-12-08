Двойной удар по планете: сильные магнитные бури накроют Землю 9 и 10 декабря

Магнитные бури средней и сильной интенсивности ожидаются на Земле 9 и 10 декабря. Об этом информировали специалисты лаборатории солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук.
Возмущения магнитного поля прогнозируются в результате двойной вспышки на Солнце, сопровождавшейся выбросом плазмы.
Как объяснили учёные, в этот раз эпицентр событий совпал с направлением Земля — Солнце, поэтому воздействие будет максимально прямым.
«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», — отмечается в публикации.
По предварительным оценкам, влияние бури может сохраняться до четверга. При этом напоминают: даже при большом количестве солнечных вспышек ощутимое воздействие достигает планеты лишь в отдельных случаях.
В ноябре этого года жители Земли уже сталкивались с сильными магнитными бурями, которые фиксировались в течение первой половины месяца.