С какого возраста отвечать по закону? В Госдуме предлагают снизить возрастную планку за тяжкие преступления

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет в случаях тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и убийств, если экспертиза подтверждает, что подросток понимал свои действия, сообщает ТАСС.
По словам парламентария, этот вопрос следует рассматривать именно в отношении преступлений, где установлено осознанное поведение несовершеннолетнего. Такое мнение Слуцкий высказал в своём выступлении.
Он сослался на недавно произошедший случай в Екатеринбурге: 13-летний подросток, прибывший из другой страны, преследовал девочку 10 лет. После этого следственные органы начали проверку по уголовному делу.
Однако текущая система права не позволяет привлечь подростка такого возраста к ответственности, хотя, по словам Слуцкого, при иных условиях ему могло бы грозить до 10 лет заключения.
Слуцкий отметил, что главным приоритетом должно оставаться обеспечение безопасности для детей. В оценке подобных ситуаций, как считает депутат, важно избегать эмоциональных реакций и опираться на взвешенные шаги, способные реально предотвратить новые подобные преступления.
