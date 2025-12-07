Городовой / Город / С какого возраста отвечать по закону? В Госдуме предлагают снизить возрастную планку за тяжкие преступления
С какого возраста отвечать по закону? В Госдуме предлагают снизить возрастную планку за тяжкие преступления

Опубликовано: 7 декабря 2025 23:20
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий привёл в пример ситуацию из Екатеринбурга, где 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет в случаях тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и убийств, если экспертиза подтверждает, что подросток понимал свои действия, сообщает ТАСС.

По словам парламентария, этот вопрос следует рассматривать именно в отношении преступлений, где установлено осознанное поведение несовершеннолетнего. Такое мнение Слуцкий высказал в своём выступлении.

Он сослался на недавно произошедший случай в Екатеринбурге: 13-летний подросток, прибывший из другой страны, преследовал девочку 10 лет. После этого следственные органы начали проверку по уголовному делу.

Однако текущая система права не позволяет привлечь подростка такого возраста к ответственности, хотя, по словам Слуцкого, при иных условиях ему могло бы грозить до 10 лет заключения.

Слуцкий отметил, что главным приоритетом должно оставаться обеспечение безопасности для детей. В оценке подобных ситуаций, как считает депутат, важно избегать эмоциональных реакций и опираться на взвешенные шаги, способные реально предотвратить новые подобные преступления.

Ранее также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников межрегиональной группы, подозреваемых в совершении более 600 эпизодов мошенничества.

Автор:
Юлия Аликова
Город
