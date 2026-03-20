Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке

С 21 марта в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения на дорожное движение в Московском, Невском и Петроградском районах, как сообщили в ГАТИ.
Ограничения в Московском районе
До 4 мая запретят проезд по Алтайской улице от Московского проспекта до Демонстрационного проезда. Объезд возможен через Московский проспект, улицу Типанова и Демонстрационный проезд.
До 30 мая закроют еще один участок Алтайской улицы, от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина, с объездом по Ленсовета, Типанова, Орджоникидзе и проспекту Гагарина.
Ограничения в Невском районе
С 21 марта по 2 апреля частично ограничат движение в Власьевском переулке между 14-й и 11-й линиями.
Ограничения в Петроградском районе
С 21 марта по 11 апреля полностью закроют Вязовую улицу от Петроградской улицы до Морского проспекта. Объезд организуют по Петроградской улице и Морскому проспекту.
В ГАТИ подчеркнули, что подрядчики обязаны гарантировать безопасность для пешеходов. Текущие перекрытия доступны на интерактивной карте на сайте инспекции.