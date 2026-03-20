Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке
Белоснежный пляж и розовая вода: когда ехать на Эльтон за самыми эффектными фотографиями Полезное
Мандариновые корки не выбрасываю: 1 в лунку при посадке картошки - от хруща и проволочника Полезное
Когда домашние хотят вкусного: Готовлю салат "Муравейник" - на столе за 20 минут Полезное
Слобода для немцев: в каком квартале Санкт-Петербурга жили иностранцы в Петровскую эпоху Вопросы о Петербурге
Колбасу в магазине теперь не покупаю: варю грудинку в банке, а на выходе – нежная вкуснятина – просто тает во рту Полезное
Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке

Опубликовано: 20 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке
Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Производители работ обязаны обеспечить безопасный проход для пешеходов. 

С 21 марта в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения на дорожное движение в Московском, Невском и Петроградском районах, как сообщили в ГАТИ.​

Ограничения в Московском районе

До 4 мая запретят проезд по Алтайской улице от Московского проспекта до Демонстрационного проезда. Объезд возможен через Московский проспект, улицу Типанова и Демонстрационный проезд.

До 30 мая закроют еще один участок Алтайской улицы, от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина, с объездом по Ленсовета, Типанова, Орджоникидзе и проспекту Гагарина.​

Ограничения в Невском районе

С 21 марта по 2 апреля частично ограничат движение в Власьевском переулке между 14-й и 11-й линиями.​

Ограничения в Петроградском районе

С 21 марта по 11 апреля полностью закроют Вязовую улицу от Петроградской улицы до Морского проспекта. Объезд организуют по Петроградской улице и Морскому проспекту.​

В ГАТИ подчеркнули, что подрядчики обязаны гарантировать безопасность для пешеходов. Текущие перекрытия доступны на интерактивной карте на сайте инспекции.

Юлия Аликова
