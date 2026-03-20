Колбасу в магазине теперь не покупаю: варю грудинку в банке, а на выходе – нежная вкуснятина – просто тает во рту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Белоснежный пляж и розовая вода: когда ехать на Эльтон за самыми эффектными фотографиями Полезное
Мандариновые корки не выбрасываю: 1 в лунку при посадке картошки - от хруща и проволочника Полезное
Когда домашние хотят вкусного: Готовлю салат "Муравейник" - на столе за 20 минут Полезное
Слобода для немцев: в каком квартале Санкт-Петербурга жили иностранцы в Петровскую эпоху Вопросы о Петербурге
Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Колбасу в магазине теперь не покупаю: варю грудинку в банке, а на выходе – нежная вкуснятина – просто тает во рту

Опубликовано: 20 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт маринованной грудинки в банке: получается нежнее сливочного масла 

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась рецептом маринованной грудинки в банке. Готовится просто, получается ароматной, сочной, нежной и очень вкусной. Такая домашняя закуска идеально подойдет и для повседневного перекуса, и для праздничного стола.

Что потребуется:

  • свиная грудинка – 2 килограмма;
  • вода – 1 литр;
  • каменная соль – 200 граммов;
  • яблочный уксус 6% – 15 миллилитров;
  • лавровый лист – по 1 шт. в каждую банку;
  • зубчик чеснока – по 3 шт.;
  • душистый перец – по 5 горошков;
  • черный перец – по 10 горошков;
  • гвоздика – по 2 бутончика;
  • семена кориандра – по 1/2 чайной ложки.

Как приготовить:

В первую очередь нужно нарезать грудинку кусками толщиной 5 сантиметров. Плотно уложить все в чистые банки. В каждую банку добавить "лаврушку", зубчики чеснока, перец, кориандр и гвоздику.

Залить воду в кастрюлю, всыпать соль, вскипятить и влить уксус. Горячим рассолом залить грудинку до края банок и накрыть крышками.

На дно большой кастрюли уложить полотенце, поставить банки и залить их водой по "плечики". Довести до кипения и варить 2 часа на малом огне, накрыв кастрюлю крышкой. После плотно закрыть банки крышками и накрыть все полотенцем до остывания. Потом убрать в холодильник. Через некоторое время в банках образуется натуральный холодец.

Полезные советы:

  • Банки должны быть идеально чистыми, иначе грудинка может испортиться.
  • Если всыпать мало соли, то грудинка будет плохо храниться.
  • Если куски будут чересчур крупными, то грудинка не проварится.
  • Не стоит варить грудинку на сильном огне, иначе банки могут лопнуть.
  • Закуска отлично хранится в холодильнике до нескольких недель. Получается ароматной и вкусной.

Ранее мы сообщали, как засолить сало по-белорусски.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью