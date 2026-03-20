Колбасу в магазине теперь не покупаю: варю грудинку в банке, а на выходе – нежная вкуснятина – просто тает во рту

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась рецептом маринованной грудинки в банке. Готовится просто, получается ароматной, сочной, нежной и очень вкусной. Такая домашняя закуска идеально подойдет и для повседневного перекуса, и для праздничного стола.
Что потребуется:
- свиная грудинка – 2 килограмма;
- вода – 1 литр;
- каменная соль – 200 граммов;
- яблочный уксус 6% – 15 миллилитров;
- лавровый лист – по 1 шт. в каждую банку;
- зубчик чеснока – по 3 шт.;
- душистый перец – по 5 горошков;
- черный перец – по 10 горошков;
- гвоздика – по 2 бутончика;
- семена кориандра – по 1/2 чайной ложки.
Как приготовить:
В первую очередь нужно нарезать грудинку кусками толщиной 5 сантиметров. Плотно уложить все в чистые банки. В каждую банку добавить "лаврушку", зубчики чеснока, перец, кориандр и гвоздику.
Залить воду в кастрюлю, всыпать соль, вскипятить и влить уксус. Горячим рассолом залить грудинку до края банок и накрыть крышками.
На дно большой кастрюли уложить полотенце, поставить банки и залить их водой по "плечики". Довести до кипения и варить 2 часа на малом огне, накрыв кастрюлю крышкой. После плотно закрыть банки крышками и накрыть все полотенцем до остывания. Потом убрать в холодильник. Через некоторое время в банках образуется натуральный холодец.
Полезные советы:
- Банки должны быть идеально чистыми, иначе грудинка может испортиться.
- Если всыпать мало соли, то грудинка будет плохо храниться.
- Если куски будут чересчур крупными, то грудинка не проварится.
- Не стоит варить грудинку на сильном огне, иначе банки могут лопнуть.
- Закуска отлично хранится в холодильнике до нескольких недель. Получается ароматной и вкусной.
