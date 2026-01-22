Городовой / Полезное / Беру сало и солю по белорусскому методу: обомлеете, когда начнет таять во рту
Опубликовано: 22 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
Беру сало и солю по белорусскому методу: обомлеете, когда начнет таять во рту
Фото: Городовой.ру

Домашнее солёное сало — настоящая гордость многих хозяек. Классический рецепт с чесноком и перцем знаком всем, но стоит попробовать белорусский вариант, чтобы открыть для себя новые грани вкуса. Его изюминка — в неожиданном ингредиенте, который делает закуску особенно ароматной и нежной.

Ингредиенты

  • Сало свежее (с мясной прослойкой) — 700 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Соль крупного помола — 3 ст. ложки
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Кардамон молотый — ½ ч. ложки
  • Тмин семена — ½ ч. ложки
  • Перец чёрный молотый — ½ ч. ложки
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка. Сало вымойте, обсушите и нарежьте на удобные бруски толщиной 4-5 см. Каждый кусок обильно натрите чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 2. Сухая засолка. Растолките лавровый лист в порошок. Смешайте его в миске с солью, сахаром, кардамоном, тмином и чёрным перцем. Обваляйте каждый кусочек сала в этой ароматной смеси со всех сторон.

Шаг 3. Настаивание. Плотно уложите сало в стеклянную или эмалированную ёмкость. Накройте крышкой и уберите сначала в холодильник на 2-3 часа. Затем достаньте и оставьте солиться при комнатной температуре на 4 дня, не забывая раз в сутки переворачивать куски. После этого сало можно хранить в холодильнике и наслаждаться его пикантным, сбалансированным вкусом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
