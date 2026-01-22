Беру сало и солю по белорусскому методу: обомлеете, когда начнет таять во рту

Домашнее солёное сало — настоящая гордость многих хозяек. Классический рецепт с чесноком и перцем знаком всем, но стоит попробовать белорусский вариант, чтобы открыть для себя новые грани вкуса. Его изюминка — в неожиданном ингредиенте, который делает закуску особенно ароматной и нежной.
Ингредиенты
- Сало свежее (с мясной прослойкой) — 700 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- Соль крупного помола — 3 ст. ложки
- Сахар — 1 ст. ложка
- Кардамон молотый — ½ ч. ложки
- Тмин семена — ½ ч. ложки
- Перец чёрный молотый — ½ ч. ложки
- Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
Шаг 1. Подготовка. Сало вымойте, обсушите и нарежьте на удобные бруски толщиной 4-5 см. Каждый кусок обильно натрите чесноком, пропущенным через пресс.
Шаг 2. Сухая засолка. Растолките лавровый лист в порошок. Смешайте его в миске с солью, сахаром, кардамоном, тмином и чёрным перцем. Обваляйте каждый кусочек сала в этой ароматной смеси со всех сторон.
Шаг 3. Настаивание. Плотно уложите сало в стеклянную или эмалированную ёмкость. Накройте крышкой и уберите сначала в холодильник на 2-3 часа. Затем достаньте и оставьте солиться при комнатной температуре на 4 дня, не забывая раз в сутки переворачивать куски. После этого сало можно хранить в холодильнике и наслаждаться его пикантным, сбалансированным вкусом.