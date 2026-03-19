Фирменный рулет из лаваша, который исчезает со стола за минуты: проще не бывает

Готовлю его, когда нужно быстро сделать что-то вкусное без лишней возни — идеально и для гостей, и для перекуса. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сейчас приготовим".
Ингредиенты
лаваш тонкий — 2 листа, крабовые палочки — 200 г, яйца — 4 шт., сыр плавленый — 200 г, огурцы — 2 шт., майонез — по вкусу
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю и натираю их на крупной тёрке. Огурцы мою, обсушиваю и тоже натираю. Лишний сок обязательно слегка отжимаю, чтобы рулет не получился водянистым.
Крабовые палочки нарезаю мелкими кусочками или разбираю на волокна — так начинка получается более нежной. Сыр натираю на тёрке. Если хочется более мягкой текстуры, лучше использовать плавленый сыр.
Теперь собираю рулет. Первый лист лаваша смазываю тонким слоем майонеза. Сверху равномерно распределяю сыр, затем яйца и крабовые палочки.
Накрываю вторым листом лаваша, снова смазываю майонезом и выкладываю огурцы.
Аккуратно сворачиваю всё в плотный рулет, заворачиваю в пищевую плёнку и убираю в холодильник примерно на 1 час, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей нарезаю на кусочки.
Примерное время приготовления: 15 минут
