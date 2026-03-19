Фирменный рулет из лаваша, который исчезает со стола за минуты: проще не бывает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Облачно с осадками: когда в Петербург вернется тепло Город
Выбирайте дворники на теплый сезон с умом: чем отличаются каркасные, гибридные и бескаркасные Полезное
Забудьте про Сочи и Анапу: тихий и чистый курорт в Краснодарском крае, о котором мало кто знает – песчаные пляжи и теплое море Полезное
Матч с Мали в Петербурге: футбол по‑африкански стоимостью 500 рублей Город
Город, который появился на картах только через 50 лет: здесь действовал жесткий режим секретности - где находится Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фирменный рулет из лаваша, который исчезает со стола за минуты: проще не бывает

Опубликовано: 19 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Этот рулет из лаваша получается нежным, сочным и очень аппетитным.

Готовлю его, когда нужно быстро сделать что-то вкусное без лишней возни — идеально и для гостей, и для перекуса. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сейчас приготовим".

Ингредиенты

лаваш тонкий — 2 листа, крабовые палочки — 200 г, яйца — 4 шт., сыр плавленый — 200 г, огурцы — 2 шт., майонез — по вкусу

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю и натираю их на крупной тёрке. Огурцы мою, обсушиваю и тоже натираю. Лишний сок обязательно слегка отжимаю, чтобы рулет не получился водянистым.

Крабовые палочки нарезаю мелкими кусочками или разбираю на волокна — так начинка получается более нежной. Сыр натираю на тёрке. Если хочется более мягкой текстуры, лучше использовать плавленый сыр.

Теперь собираю рулет. Первый лист лаваша смазываю тонким слоем майонеза. Сверху равномерно распределяю сыр, затем яйца и крабовые палочки.

Накрываю вторым листом лаваша, снова смазываю майонезом и выкладываю огурцы.

Аккуратно сворачиваю всё в плотный рулет, заворачиваю в пищевую плёнку и убираю в холодильник примерно на 1 час, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы публиковали рецепт салата "Красное море", который готовится всего за 10 минут.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью