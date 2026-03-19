Последний день поста: почему женщинам Рамадан дается тяжелее и когда Ураза-байрам в 2026

В ночь на 20 марта мусульмане во всем мире начнут отмечать Ураза-байрам, или праздник разговения. Он не имеет постоянной даты и зависит от Лунного календаря. В девяти регионах России этот день объявлен официальным выходным.



После Рамадана — многодневного поста — особое значение имеют праздничные угощения. Стол накрывают щедро, готовят лучшие блюда в меру возможностей семьи. Разговение — не значит вседозволенность и неумеренность, все так же запрещена нехаляльная пища и спиртное. Речь идет о том, чтобы, укрепив веру, вернуться к обычному режиму, то есть приему пищи и воды в светлое время суток, но сохранив для жизни другие ограничения — отказ от дурных привычек, злых мыслей, ругани.

Многодетная мама из Татарстана Зилия рассказала, что держит пост вместе с мужем и детьми. Взрослые воздерживаются от еды весь день, дети — сколько смогут. По словам женщины, ей пост дается сложнее, чем мужу. И дело не в отсутствии выдержки.

- В течение дня можно случайно, машинально, пока готовишь еду на ифтар (вечерний прием пищи - прим.ред.), попробовать ложечку, и тогда день поста считается упущенным.

В последний день поста женщинам приходится особенно тяжело, ведь готовить для праздничного стола приходится больше обычного.

Традиционные угощения различаются в зависимости от страны и региона.

В Татарстане и Башкортостане на стол ставят чак-чак, эчпочмаки, губадию, бешбармак, лапшу;

На Кавказе — хычины, чуду, плов;

В странах Азии и Ближнего Востока — кускус, тажин, фрукты.

Непременно на столе должны быть финики и вода. А также общим для всех приверженцев ислама остается гостеприимство: еду готовят для своей семьи, гостей и малоимущих.

Категорически запрещается на Уразу поститься, ссориться, сквернословить, сплетничать, отказывать бедным в милостыне и заниматься тяжелым физическим трудом.

