Ураза-Байрам в Петербурге: город закроет ключевые улицы ради праздника

В Петербурге 20 марта на нескольких улицах временно ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам, сообщили в комитете по транспорту.
С 00:00 до 09:00 запретят парковку на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, а также в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.
Полное закрытие для транспорта
С 04:00 до 09:00 полностью перекроют Московский проспект от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конный переулок от Малой Посадской до Кронверкского проспекта, Крестьянский переулок на том же участке, Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, Репищеву улицу от Парашютной до Вербной улицы, а также Привокзальную улицу от улицы Первого Мая до дома № 11.