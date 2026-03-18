Городовой / Город / Ураза-Байрам в Петербурге: город закроет ключевые улицы ради праздника
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ураза-Байрам в Петербурге: город закроет ключевые улицы ради праздника

Опубликовано: 18 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Перекрытия начнутся с ночи.

В Петербурге 20 марта на нескольких улицах временно ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам, сообщили в комитете по транспорту.

С 00:00 до 09:00 запретят парковку на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, а также в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

Полное закрытие для транспорта

С 04:00 до 09:00 полностью перекроют Московский проспект от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конный переулок от Малой Посадской до Кронверкского проспекта, Крестьянский переулок на том же участке, Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, Репищеву улицу от Парашютной до Вербной улицы, а также Привокзальную улицу от улицы Первого Мая до дома № 11.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью