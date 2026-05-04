Купили мед - оказалась "липа": почему нельзя брать продукцию на трассах Юга России - есть подвох
Купили мед - оказалась "липа": почему нельзя брать продукцию на трассах Юга России - есть подвох

Опубликовано: 4 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Чем может обернуться покупка меда на южных трассах России

При посещении Юга России летом можно заметить на трассах пасеки и продавцов меда. Местные торговцы уверяют, что их продукция самая натуральная, свежая и вкусная, ведь с южным медом не может что-либо сравниться. Путешественники находятся под впечатлением, из-за чего они начинают с радостью скупать уникальный мед. Лучше этого не делать.

Канал "Путешествия со смыслом" изучил местную индустрию по продаже меда и рекомендовал отказаться от его приобретения на трассах.

Подробнее об ульях

Не стоит верить ульям, стоящим на трассе. Чаще всего они являются муляжами. Пчелы не выносят шума, вибраций, выхлопных газов, из-за чего работать рядом с дорогой они бы не смогли. Прицепы являются просто декорацией, поэтому если подойти ближе, то можно увидеть, что внутри ульев никого нет.

Подробнее о цветном меде

Продавцы предлагают эвкалиптовый и лотосовый мед, имеющий зеленый и розовый оттенки. В природе пчелы не могут производить цветной мед. Под видом ценного продукта продается сахарный сироп с красителями.

Подробнее о фокусах с "памятью меда"

Продавцы поддельного меда являются хорошими психологами, поэтому они знают, что делать для продажи товара. Они рассказывают про "генетическую память меда", при которой после смешивания с водой на дне образуются соты.

"Это физика, а не биология. Эффект называется "Ячейки Рэлея - Бенара". Любая вязкая жидкость при определенном течении принимает форму шестиугольников. Это работает даже с машинным маслом или сгущенкой. Вас удивляют законом физики", - сообщает источник.

Где на Юге России купить настоящий мед

"Ищите дома в глубине поселков, где реально живут люди. Спрашивайте у местных: "Кто держит пчел?". Вам вынесут мед в простой банке, без яркой этикетки, но это будет настоящий вкус, а не химия", - посоветовал блогер.

