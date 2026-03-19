Облачно с осадками: когда в Петербург вернется тепло

После прохождения атмосферного фронта в Санкт‑Петербург снова вернется потепление: температура воздуха поднимется до десяти градусов со знаком плюс.
Синоптик Александр Колесов рассказал, что сегодня дождь в Северной столице постепенно будет смещаться к востоку.
Он уточнил, что температура воздуха составит около пяти градусов, что заметно прохладнее, чем в теплый вторник. Накануне при прояснении столбики термометров тоже поднимались примерно до пяти градусов.
Что ждет в ночь и в ближайшие дни
Атмосферный фронт продолжит свое движение: в предстоящую ночь в центральных и восточных районах Ленинградской области возможен снег.
Однако уже в последующие дни погода, по словам Колесова, улучшится.
По словам эксперта, регион ожидает более теплая и солнечная погода при слабом западном ветре. В Петербурге днем воздух будет прогреваться до десяти градусов.