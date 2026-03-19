Городовой / Город / Облачно с осадками: когда в Петербург вернется тепло
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Облачно с осадками: когда в Петербург вернется тепло

Опубликовано: 19 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Предстоящей ночью в центральных и восточных районах Ленинградской области возможен снег.

После прохождения атмосферного фронта в Санкт‑Петербург снова вернется потепление: температура воздуха поднимется до десяти градусов со знаком плюс.

Синоптик Александр Колесов рассказал, что сегодня дождь в Северной столице постепенно будет смещаться к востоку.

Он уточнил, что температура воздуха составит около пяти градусов, что заметно прохладнее, чем в теплый вторник. Накануне при прояснении столбики термометров тоже поднимались примерно до пяти градусов.

Что ждет в ночь и в ближайшие дни

Атмосферный фронт продолжит свое движение: в предстоящую ночь в центральных и восточных районах Ленинградской области возможен снег.

Однако уже в последующие дни погода, по словам Колесова, улучшится.

По словам эксперта, регион ожидает более теплая и солнечная погода при слабом западном ветре. В Петербурге днем воздух будет прогреваться до десяти градусов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью