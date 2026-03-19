Выбирайте дворники на теплый сезон с умом: чем отличаются каркасные, гибридные и бескаркасные

Зимние щётки летом работают хуже: мягкая резина теряет эффективность, а массивный корпус плохо прижимается к стеклу на скорости. В итоге вода размазывается, а не убирается. Автор Дзен-канала "Гиперавто" рассказал, как с умом подойти к выбору дворников.
Основные типы дворников
Каркасные
Классика с металлическими шарнирами.
- Плюсы: дешёвые, подходят почти к любому стеклу.
- Минусы: быстро изнашиваются, могут шуметь и оставлять полосы.
Гибридные
Каркас внутри, снаружи защитный кожух.
- Плюсы: лучше работают на скорости, служат дольше, меньше боятся грязи.
- Минус: дороже.
Бескаркасные
Без шарниров, с упругой пластиной внутри.
- Плюсы: тихие, долговечные, хорошо чистят.
- Минусы: важно точно подобрать под форму стекла, иначе будут скрипы и пропуски.
Какие выбрать
Однозначного лидера нет. Каркасные — бюджетный вариант, гибридные — баланс цены и качества, бескаркасные — максимум комфорта при правильном подборе. Однако как правило, бескаркасные дворники побеждают в большинстве автотестов на прочность и долговечность. В любом случае, перед покупкой важно проверять размеры щеток и отзывы на них в Сети.
