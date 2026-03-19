Выбирайте дворники на теплый сезон с умом: чем отличаются каркасные, гибридные и бескаркасные
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург в объезд: новые барьеры на Петроградке и Невке Город
Добавьте спагетти в этот соус – получите пасту ресторанного уровня: сытный и изысканный ужин за 20 минут Полезное
До 3 кг с куста и слаще рахат-лукума: эта клубника поразит даже скептиков – за ее усами садоводы стоят в очередях Полезное
Салат, который покоряет с первой ложки: салат «Южанка» с курицей и специями Полезное
Кронштадт чтит 120-летие подводных сил: митинг с ветеранами и внучкой легендарного Маринеско Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Выбирайте дворники на теплый сезон с умом: чем отличаются каркасные, гибридные и бескаркасные

Опубликовано: 19 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
После зимы важно правильно подобрать новые дворники на автомобиль.

Зимние щётки летом работают хуже: мягкая резина теряет эффективность, а массивный корпус плохо прижимается к стеклу на скорости. В итоге вода размазывается, а не убирается. Автор Дзен-канала "Гиперавто" рассказал, как с умом подойти к выбору дворников.

Основные типы дворников

Каркасные
Классика с металлическими шарнирами.

  • Плюсы: дешёвые, подходят почти к любому стеклу.
  • Минусы: быстро изнашиваются, могут шуметь и оставлять полосы.

Гибридные
Каркас внутри, снаружи защитный кожух.

  • Плюсы: лучше работают на скорости, служат дольше, меньше боятся грязи.
  • Минус: дороже.

Бескаркасные
Без шарниров, с упругой пластиной внутри.

  • Плюсы: тихие, долговечные, хорошо чистят.
  • Минусы: важно точно подобрать под форму стекла, иначе будут скрипы и пропуски.

Какие выбрать

Однозначного лидера нет. Каркасные — бюджетный вариант, гибридные — баланс цены и качества, бескаркасные — максимум комфорта при правильном подборе. Однако как правило, бескаркасные дворники побеждают в большинстве автотестов на прочность и долговечность. В любом случае, перед покупкой важно проверять размеры щеток и отзывы на них в Сети.

Ранее мы писали о том, как лайфхак из СССР помогает очистить лобовое стекло от ледяной корки.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью