Один носок — и стекло прозрачнее воды: лайфхак от советских автомобилистов — идеально в марте и апреле

Одна хитрость из СССР — и о ледяной корке на автостекле навсегда забыли

Каждый автомобилист знает, каким коварным бывает март. Днем светит солнце, тепло, хорошо, пахнет весной, а ночью все схватывается ледяной коркой, и вот уже утро опять начинается с надоевшего отскребания льда с автомобильных стекол. Это действие не только раздражает, но и может стать причиной опоздания на работу. Однако опытные водители еще от своих родителей, выросших в СССР, знают, как легко можно избежать этой проблемы.

В советское время у автомобилистов не было возможности покупать дорогостоящую химию, которая бы помогала как можно быстрее "размораживать" окна. Но она им и не нужна была. Они использовали хитрость с носком, а потому и окна практически не покрывались коркой льда за ночь.

В чем суть метода

Засыпаете в носок мелкую пищевую соль, завязываете и натираете стекло. На поверхности будут оставаться кристаллы, которые вступят в реакцию с наледью, и в итоге лед начнет таять на глазах. Такой же механизм работает, например, и при использовании дорожных реагентов.

Если обработать таким способом автостекла с вечера или ранним утром, то вам не придется прогревать машину полчаса, чтобы отскрести прозрачную поверхность от наледи. Лед после взаимодействия с солью становится рыхлым, отстает от стекла практически без усилий. С февральскими суровыми морозами соль не справится, а вот легкую мартовскую ледяную корку запросто уберет.

Без минусов, правда, не обошлось. После натирания окон солью на них остаются светлые разводы, которые придется помыть. Кроме того, эффекта хватает всего на одну ночь.

