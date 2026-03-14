3 "неубиваемых" кроссовера, которые не ломаются после 100 000 км пробега: бюджетные и надежные

Автомобилистам назвали 3 кроссовера, которые отличаются надежностью, бюджетностью и не ломаются даже после 100 000 километров пробега. Они славятся выносливыми моторами, живучими трансмиссиями и проверены временем. О каких именно моделях идет речь, в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал автоэксперт Евгений Житнухин.
Kia Sportage 4-го поколения
Удачный кроссовер, в линейке моторов которого преобладают надежные 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью 150 и 185 лошадиных сил соответственно. Даже после 100 000 километров пробега двигатели и трасмиссии таких авто сохраняют отличное состояние.
Hyundai Tucson 3-го поколения
Водители ценят его за выносливую и долговечную автоматическую коробку передач. Кроме того, кроссовер отличается богатым оснащением даже в базовой комплектации, которое включает камеру заднего вида, климат-контроль и подогрев сидений.
Hyundai Creta 2-го поколения
После обновления 1,6-литровый атмосферный двигатель этого кроссовера стал еще более надежным и выносливым. При этом он работает в паре с "неубиваемой" автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Да и электрика с подвеской здесь не нуждаются в частом ремонте, что делает Hyundai Creta 2-го поколения максимально бюджетным и надежным вариантом.
