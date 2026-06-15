Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется лето после недели дождей

Погода в Петербурге продолжает удивлять. Первая половина июня выдалась аномально теплой — температура превышала норму на три градуса, но солнце сменяли тучи, а сухие дни — дождливые выходные.
Наступившая неделя вновь принесет резкие перемены, предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.
Что ждет Петербург с 16 июня
Один мощный циклон сменится другим, который придет с юго-востока и зависнет над Карелией.
Вторник, 16 июня: температура воздуха начнёт падать ниже климатической нормы.
Среда и четверг: самые прохладные дни недели. Воздух прогреется только до +15…+17°С. Ожидается порывистый ветер 8–13 м/с.
Всю неделю: дожди, возможны грозы.
Когда ждать улучшения
Потепление придет только к выходным. В пятницу в регион придет антициклон. Осадки прекратятся, а столбики термометров снова поднимутся выше +20°С.
Петербуржцам стоит готовиться к холодной и дождливой неделе. С вторника по четверг — ветер, дожди и всего +15…+17°С. Не забудьте зонт и непромокаемую обувь. Потерпите до пятницы — к выходным снова будет тепло и сухо.
Типичная петербургская погода: контрасты, циклоны, качели. Зато на выходных, возможно, удастся выехать на природу.