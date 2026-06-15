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Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется лето после недели дождей

Опубликовано: 15 июня 2026 13:54
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется лето после недели дождей
фото Городовой ру
Лето вернется в Петербург к концу недели

Погода в Петербурге продолжает удивлять. Первая половина июня выдалась аномально теплой — температура превышала норму на три градуса, но солнце сменяли тучи, а сухие дни — дождливые выходные.

Наступившая неделя вновь принесет резкие перемены, предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.

Что ждет Петербург с 16 июня

Один мощный циклон сменится другим, который придет с юго-востока и зависнет над Карелией.

Вторник, 16 июня: температура воздуха начнёт падать ниже климатической нормы.

Среда и четверг: самые прохладные дни недели. Воздух прогреется только до +15…+17°С. Ожидается порывистый ветер 8–13 м/с.

Всю неделю: дожди, возможны грозы.

Когда ждать улучшения

Потепление придет только к выходным. В пятницу в регион придет антициклон. Осадки прекратятся, а столбики термометров снова поднимутся выше +20°С.

Петербуржцам стоит готовиться к холодной и дождливой неделе. С вторника по четверг — ветер, дожди и всего +15…+17°С. Не забудьте зонт и непромокаемую обувь. Потерпите до пятницы — к выходным снова будет тепло и сухо.

Типичная петербургская погода: контрасты, циклоны, качели. Зато на выходных, возможно, удастся выехать на природу.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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