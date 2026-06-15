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Новолуние 15 июня в Петербурге: советы астрологов для жителей Северной столицы

Опубликовано: 15 июня 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новолуние 15 июня в Петербурге: советы астрологов для жителей Северной столицы
фото legion-media
Астрологи рассказали, что делать и чего избегать

Новолуние 15 июня проходит под знаком Близнецов — легкого, подвижного и вдохновляющего созвездия. Астрологи советуют в этот период записывать свежие мысли, строить планы и прислушиваться к внезапным идеям.

Энергия будет воздушной и мотивирующей, но быстрого результата ждать не стоит. Начатое сейчас раскроется в течение следующих месяцев.

Что принесет новолуние в Близнецах

Этот знак связан с коммуникацией, обучением, поездками и новыми контактами. В ближайшие дни дополнительную поддержку получат дела, связанные с развитием, обменом знаниями и поиском возможностей. Астрологи советуют:

  • записывать планы и неожиданные мысли — память может подвести;
  • уделить внимание желаниям, связанным с учебой, творчеством, знакомствами;
  • начинать новые проекты — они будут развиваться легче обычного.

Для жителей Петербурга: воспользуйтесь близостью Финского залива и парков. Прогулка по новому маршруту даст прилив сил лучше любой медитации.

Чего избегать

  • возвращаться к старым обидам и застревать в прошлом;
  • конфликтовать — люди в этот период реагируют острее;
  • браться за все сразу. Лучше выбрать 1–2 главные цели.

Главный совет

Прислушивайтесь к интуиции. Внутренние ощущения сейчас точнее логических доводов. Петербуржцам стоит сменить привычную обстановку: сходить в новый музей, прокатиться на «Метеоре» в Кронштадт или просто пройтись по незнакомому маршруту в центре. Даже короткая поездка зарядит энергией.

Новолуние — время перезагрузки. Мечтать можно смело, но движение к цели должно сопровождаться реальными действиями. Не бойтесь перемен, особенно если чувствуете, что застряли в привычном сценарии.

Ранее «Городовой» рассказывал, в четырех районах Петербурга отключат горячую воду.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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