Разлетаются, как горячие пирожки: 10 автомобилей б/у, которые в РФ раскупают первыми – надежные и бюджетные

Какие машины быстрее всего продаются на вторичном рынке РФ в 2026 году

Аналитики рассказали, какие подержанные автомобили продаются на российском рынке быстрее и проще всего. Они отличаются надежностью, экономичностью и оптимальным соотношением цены и качества. О каких моделях авто идет речь, выяснили "Известия".

Топ-10 ликвидных автомобилей с пробегом в РФ

Legion-Media

По словам экспертов "Авито Авто", на вторичном рынке в 2026 году быстрее всего продается автомобиль Kia Rio X-Line. Кроме того, в десятке самых ликвидных моделей оказались Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Hyundai Solaris, LADA Vesta, Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, LADA Granta и OMODA C5. Они разлетаются, как горячие пирожки.

Также популярностью в сегменте авто с пробегом пользуются бренды LADA, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Автомобилисты выбирают их за оптимальное соотношение цены и качества. При этом средний возраст машины б/у за последний год вырос с 13 до 14 лет.

Рейтинг по количеству сделок

Legion-Media

В то же время, согласно данным интернет-продаж платформы "СберАвто", первое место по количеству сделок занимает LADA. К наиболее популярным моделям относятся Granta, Vesta и Priora.

На втором месте оказалась Toyota. Чаще всего россияне покупают Camry, Corolla и RAV4. В сравнении с 2025 годом бренд укрепил позиции.

Третью строчку заняла Kia, затем следует Hyundai, и пятерку лидеров замыкает Volkswagen.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет от 1,42 до 1,9 млн рублей, в зависимости от модели.

Почему в лидерах оказались российские, корейские и китайские авто

Legion-Media

По мнению финансового советника Алексея Родина, позволить купить себе машину без кредита может лишь часть россиян. И речь здесь идет не об автомобиле мечты, а о бюджетной модели, которая соответствует минимальным требованиям. В условиях нынешних цен спрос сместился на рынок подержанных автомобилей, где доступность выше.

Люди не отказались от авто, а поменяли стратегию. Теперь они отдают предпочтение относительно надежным машинам с доступными запчастями и понятной стоимостью ТО.

