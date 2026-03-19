Туберкулёз в СПбГУ: студенты под угрозой на Смольном

Опубликовано: 19 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В зоне риска оказались учащиеся нескольких факультетов. 

В Санкт-Петербургском государственном университете, одном из главных вузов России, возникла серьёзная ситуация.

У преподавателя кафедры иностранных языков, проводившего лекции, выявили туберкулёз. Это вызвало панику среди студентов, особенно тех, кто занимался с ним в здании на улице Смольного.

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", под угрозой оказались студенты нескольких факультетов. Им посоветовали срочно пройти медосмотр для исключения заражения. Университет быстро отреагировал, устроив проверки для учащихся.

Роспотребнадзор внимательно следит за развитием событий. Сотрудники установили всех контактировавших и обследуют их. Также выполняют дезинфекцию помещений, чтобы не допустить распространения болезни.

Автор:
Юлия Аликова
