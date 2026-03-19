Забудьте про Сочи и Анапу: тихий и чистый курорт в Краснодарском крае, о котором мало кто знает – песчаные пляжи и теплое море

Многие путешественники уже успели устать от шумных, неоправданно дорогих, а порою и грязных курортов. На этот случай есть тихое, спокойное и пока чистое местечко в Краснодарском крае, о котором мало кто знает. Отдых в нем обходится дешевле, чем в Сочи, а пляжи гораздо чище, чем в Анапе.
Речь идет о поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края. Он славится демократичными ценами, широкими песчаными пляжами и удивительно чистой и теплой водой.
Стоимость жилья
По словам экспертов профильного портала МЕЙК-ТРИП.РУ, стоимость аренды 2-местного номера в гостевом доме в 2026 году будет варьироваться от 1500 до 4000 рублей в сутки, в зависимости от удобств и удаленности от моря. Обед в столовой на двоих обойдется в 500-700 рублей. На самом пляже цены в кафе предсказуемо выше.
Море и пляжи Веселовки
Согласно отзывам путешественников, пляжи в Веселовке выше всяких похвал. Плавный заход в воду, широкий песчаный берег и чистая вода температурой +30 градусов. А главное – нет толп туристов.
"Пляж чистый, желтый песочек, море без тины и водорослей!", – делятся своими впечталениями отдыхающие.
Развлечения
На Центральном пляже Веселовки путешественникам предлагают морские прогулки и водные аттракционы, включая катамараны, горки, гидроциклы и "бананы". Кроме того, в поселке есть детский парк.
Главной достопримечтальностью Веселовки считается Соленое озеро, которое летом пересыхает и радует туристов сероводородными грязями.
Веселовка – место для тихого и спокойного отдыха на чистых пляжах со спокойным и теплым морем. Рассчитывать здесь на шумные вечеринки и особую инфраструктуру не стоит. В поселке работает несколько магазинов, столовых и кафе. При этом жилой сектор располжен на некотором удалении от моря. До пляжей придется ходить пешком или ездить на машине.
Добраться до Веселовки можно на автомобиле или автобусе из Анапы. Время в пути составит 2,5 часа.
