Матч с Мали в Петербурге: футбол по‑африкански стоимостью 500 рублей

Сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Мали 31 марта в Петербурге.
Билеты на матч можно приобрести на сайте официального билетного партнёра РФС — «Яндекс Афиша». Минимальная цена — 500 рублей.
Для детей до пяти лет вход на стадион бесплатный, но для прохода с ребёнком необходимо оформить специальный детский билет на сайте. На таком билете не указаны сектор, ряд и место.
Сборная Мали в последнем розыгрыше Кубка Африки дошла до четвертьфинала, а в предыдущие годы команда становилась финалистом и дважды завоёвывала бронзовые медали континентального турнира.
Основная часть игроков национальной команды выступает в зарубежных чемпионатах, в том числе во Франции, Италии, Англии и Турции.