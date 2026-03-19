Матч с Мали в Петербурге: футбол по‑африкански стоимостью 500 рублей

Опубликовано: 19 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сборная Мали в последнем розыгрыше Кубка Африки дошла до четвертьфинала.

Сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Мали 31 марта в Петербурге.​

Билеты на матч можно приобрести на сайте официального билетного партнёра РФС — «Яндекс Афиша». Минимальная цена — 500 рублей.​

Для детей до пяти лет вход на стадион бесплатный, но для прохода с ребёнком необходимо оформить специальный детский билет на сайте. На таком билете не указаны сектор, ряд и место.​

Сборная Мали в последнем розыгрыше Кубка Африки дошла до четвертьфинала, а в предыдущие годы команда становилась финалистом и дважды завоёвывала бронзовые медали континентального турнира.

Основная часть игроков национальной команды выступает в зарубежных чемпионатах, в том числе во Франции, Италии, Англии и Турции.

Автор:
Юлия Аликова
