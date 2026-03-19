Раскатываю скалкой крабовые палочки и готово: салат "Красное море" всего за 10 минут

Опубликовано: 19 марта 2026 13:46
 Проверено редакцией
Раскатываю скалкой крабовые палочки и готово: салат "Красное море" всего за 10 минут
Раскатываю скалкой крабовые палочки и готово: салат "Красное море" всего за 10 минут
Этот салат получается лёгким, свежим и очень ярким.
Готовлю его, когда надо быстро собрать красивое блюдо на стол — уходит минимум времени, а результат всегда радует. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сладкий персик".

Ингредиенты

крабовые палочки — 1 упаковка, помидоры — 2 шт., болгарский перец — 2 шт., сыр твёрдый — 100 г, укроп — небольшой пучок, чеснок (сухой или свежий) — по вкусу, майонез или сметана — по вкусу

Приготовление

Сначала подготавливаю крабовые палочки. Немного раскатываю их скалкой — так они легко разделяются на тонкие волокна и выглядят гораздо аппетитнее, чем обычная нарезка.

Помидоры нарезаю средними кусочками. Если они слишком сочные, слегка сливаю лишний сок, чтобы салат не получился водянистым. Болгарский перец режу тонкой соломкой — так он красиво смотрится и добавляет хруст.

Сыр натираю на крупной тёрке. Лучше брать твёрдый или полутвёрдый — он даёт более насыщенный вкус. Укроп тщательно мою, обсушиваю и мелко рублю.

В салатнике соединяю все ингредиенты, добавляю немного сухого чеснока (или свежего — по желанию), заправляю майонезом или сметаной и аккуратно перемешиваю.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
