Изменили метод посадки – и жимолость даст 20 кг плодов с куста: медовые ягоды будете собирать вагонами

Опубликовано: 19 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Правила посадки жимолости

Жимолость — кустарник, приносящий вкусные и сочные ягоды. Её плоды содержат множество витаминов, включая сахарозу, натрий, витамины групп А и В, фруктозу. Для гарантированно высокого урожая необходимо придерживаться определённых правил посадки кустарника. Подробностями поделилась агроном Ксения Давыдова.

Весенняя посадка жимолости рекомендуется до начала распускания почек, при этом следует исключить риск ночных заморозков. Диаметр посадочной ямы должен составлять не менее 40 сантиметров, а кусты следует размещать на расстоянии нескольких метров друг от друга. Рекомендуется подготовить яму и уложить на её дно слой битого кирпича толщиной около 5 сантиметров, который будет выполнять функцию дренажа, так как растение чувствительно к избыточной влажности.

После этого необходимо внести смесь, состоящую из садовой земли, перегноя и речного песка в соотношении 3:2:1 соответственно. Дополнительно можно использовать зольную подкормку, чтобы выровнять кислотность почвы.

Во время посадки корневая шейка саженца должна быть расположена на 3-4 сантиметра выше уровня почвы.

Агроном рекомендует послойное заполнение посадочной ямы с последующим аккуратным поливом саженца после каждого слоя. После завершения посадки нужно выполнить обрезку веток, оставляя по пять почек на каждой.

При соблюдении всех рекомендаций по посадке через год можно ожидать урожая более 20 кг ягод с каждого куста.

Ксения Сафрыгина
