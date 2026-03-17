Бросили комок в печь – и сажа вылетит со свистом: лезть на крышу для чистки трубы не придется

Наличие печей и каминов в жилых помещениях способствует созданию комфортной и уютной обстановки. Однако в процессе эксплуатации на внутренних поверхностях и в дымоходах может образовываться сажа, что негативно сказывается на процессе розжига и отвода дыма.
Для прочистки дымоходных систем традиционно применяются специализированные ершики и шомполы. Отдельные эксперты также предлагают использовать картофель или соль для этих целей.
Дмитрий Лисин, эксперт в сфере обслуживания печного оборудования, предложил инновационный подход к очистке дымоходов и внутренних поверхностей печи. По его словам, для этих целей можно применять фольгу или алюминиевые фантики от конфет. При термическом воздействии этот металл высвобождает элементы, которые способствуют удалению сажи и копоти, обеспечивая тем самым очистку дымохода. Эксперт отметил, что в результате сажа отслоится хлопьями.
Для достижения эффекта нужно скомкать фольгу в небольшой шарик и бросить его в топку на горящие дрова или уголь. Дымоход будет чист.
