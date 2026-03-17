Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король Полезное
Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком Полезное
Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов Вопросы о Петербурге
Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот Полезное
«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба Город
Бросили комок в печь – и сажа вылетит со свистом: лезть на крышу для чистки трубы не придется

Опубликовано: 17 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Как избавиться от сажи и нагара в печной трубе

Наличие печей и каминов в жилых помещениях способствует созданию комфортной и уютной обстановки. Однако в процессе эксплуатации на внутренних поверхностях и в дымоходах может образовываться сажа, что негативно сказывается на процессе розжига и отвода дыма.

Для прочистки дымоходных систем традиционно применяются специализированные ершики и шомполы. Отдельные эксперты также предлагают использовать картофель или соль для этих целей.

Дмитрий Лисин, эксперт в сфере обслуживания печного оборудования, предложил инновационный подход к очистке дымоходов и внутренних поверхностей печи. По его словам, для этих целей можно применять фольгу или алюминиевые фантики от конфет. При термическом воздействии этот металл высвобождает элементы, которые способствуют удалению сажи и копоти, обеспечивая тем самым очистку дымохода. Эксперт отметил, что в результате сажа отслоится хлопьями.

Для достижения эффекта нужно скомкать фольгу в небольшой шарик и бросить его в топку на горящие дрова или уголь. Дымоход будет чист.

Ранее мы рассказали, как избавиться от клеща без пинцета.

