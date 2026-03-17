Сажаем картошку на Николу Летнего – копать не перекопать: приметы, поверья и запреты

В старину, когда еще не существовало интернета и узнать прогноз погоды было негде, люди внимательно наблюдали за природой и полагались на народные приметы.

Конец мая особенно выделялся обилием значимых дат, среди них - день памяти Николая Чудотворца - 22 мая. В народе его называли по-разному: Никола Травник, Никола Летний или Никола Огуречник.

Этого праздника ждали с нетерпением. В центральной России к этой дате старались завершить основные дела на полях и в огородах. А после Николы приходило настоящее тепло: буйно разрасталась трава для скота, и можно было уже смело начинать купальный сезон.

Что сажаем на огороде

Самым главным делом считалась посадка картошки. Наши предки верили: если посадить ее позже, она просто не успеет созреть.

Также именно 22 мая лучше всего сажать в открытый грунт огурцы, а также кабачки и фасоль. Правда, в Сибири с этим стоит быть осторожнее: грядки лучше делать повыше и первое время укрывать посадки от холода.

В этот день на огороде разрешены любые работы: можно сеять, полоть, удобрять и копать.

Народные приметы и поверья

В народе говорили: «Пришел бы Никола, а тепло будет». Если в этот день шел дождь - это считалось настоящей удачей и сулило богатый урожай хлеба и ржи.

Существовало несколько важных правил, как провести этот день:

утром нужно было умыться росой - считалось, что это отгоняет болезни на целый год;

обязательно старались раздать все долги и помириться с теми, с кем были в ссоре;

нужно навести порядок в доме.

Что нельзя делать 22 мая

В этот день люди старались не закрывать окна. По поверью, Николай Чудотворец заглядывает в дом, чтобы понять, нужна ли его помощь.

Кроме того, в этот день не рекомендуется брать в руки ножницы и другие острые предметы, поэтому стрижки и маникюр откладывали. Боялись «поранить» свою удачу.

Категорически запрещалось давать деньги в долг - существовало поверье, что они уже не вернутся. Также нельзя было отказывать нищим в милостыне, иначе можно было прожить в бедности 7 лет.

