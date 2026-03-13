Сажаем огурцы в Пахомов день – вывозим плоды грузовиками: 5 народных примет для богатого урожая

Приметы веками помогали дачникам получать богатые урожаи. Они внимательно наблюдали за природой и точно определяли сроки посадки без гидрометцентра.
До сих пор эти знания актуальны для многих садоводов. Некоторые считают, что посадка в определенные дни помогает огурцам вырасти хрустящими, сладкими и без горечи.
Когда природа дает сигнал
Наши предки никогда не сажали огурцы наугад. Верным признаком для высадки рассады в теплицу служило цветение рябины, шиповника и калины.
Если же вы планируете сеять семена сразу в открытый грунт, дождитесь момента, когда полностью облетит черемуха, отцветет яблоня и распустится желтая акация.
Календарь удачных дней
Особое внимание уделялось определенным датам в календаре. Самыми подходящими для обильного плодоношения считались день Весеннего Николая Угодника (22 мая) и Пахомов день (28 мая), сообщает "Копилка дачника".
Интересно, что для получения хорошего урожая важно было выбрать не только число, но и день недели. Лучшими считались вторник, четверг и суббота. А вот посадка в среду или пятницу, по поверьям, грозила горькими и толстокожими плодами.
Погодные приметы на Пахомов день
Согласно приметам, погода 28 мая определяет прогнозы на будущее. Наши предки подмечали:
- если на восходе небо алое - лето будет знойным;
- стоит теплая погода - к удачной рыбалке;
- появилась радуга - ненастье закончилось, можно не переживать.
Ранее "Городовой" рассказал про народные приметы и запреты на день Прокопа Перезимнего.