Сажаем огурцы в Пахомов день – вывозим плоды грузовиками: 5 народных примет для богатого урожая

Опубликовано: 13 марта 2026 06:02
 Проверено редакцией
Сажаем огурцы в Пахомов день – вывозим плоды грузовиками: 5 народных примет для богатого урожая
Сажаем огурцы в Пахомов день – вывозим плоды грузовиками: 5 народных примет для богатого урожая
Когда сеять огурцы в открытый грунт по народным приметам

Приметы веками помогали дачникам получать богатые урожаи. Они внимательно наблюдали за природой и точно определяли сроки посадки без гидрометцентра.

До сих пор эти знания актуальны для многих садоводов. Некоторые считают, что посадка в определенные дни помогает огурцам вырасти хрустящими, сладкими и без горечи.

Когда природа дает сигнал

Наши предки никогда не сажали огурцы наугад. Верным признаком для высадки рассады в теплицу служило цветение рябины, шиповника и калины.

Если же вы планируете сеять семена сразу в открытый грунт, дождитесь момента, когда полностью облетит черемуха, отцветет яблоня и распустится желтая акация.

Календарь удачных дней

Особое внимание уделялось определенным датам в календаре. Самыми подходящими для обильного плодоношения считались день Весеннего Николая Угодника (22 мая) и Пахомов день (28 мая), сообщает "Копилка дачника".

Интересно, что для получения хорошего урожая важно было выбрать не только число, но и день недели. Лучшими считались вторник, четверг и суббота. А вот посадка в среду или пятницу, по поверьям, грозила горькими и толстокожими плодами.

Погодные приметы на Пахомов день

Согласно приметам, погода 28 мая определяет прогнозы на будущее. Наши предки подмечали:

  • если на восходе небо алое - лето будет знойным;
  • стоит теплая погода - к удачной рыбалке;
  • появилась радуга - ненастье закончилось, можно не переживать.

Ранее "Городовой" рассказал про народные приметы и запреты на день Прокопа Перезимнего.

Автор:
Евгения Сухова
