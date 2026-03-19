Город, который появился на картах только через 50 лет: здесь действовал жесткий режим секретности - где находится

Загадочный город России, в который не попасть туристам

На территории России есть удивительный город, который покрыт множеством тайн и мифов. Во времена СССР он не отображался на карте, поэтому о городе знали лишь некоторые люди. Жизнь в нем проходила под жестким режимом секретности. Только после 1990 года стало появляться больше информации об этом населенном пункте.

Речь идет об Озерске. Он относится к закрытым городам, поэтому попасть сюда можно только по специальным пропускам. Город был основан в 1945 году. В почте он упоминался как «Челябинск-40», «Челябинск-65», что позволяло соблюдать определенную секретность. На картах город появился только после 1995 года.

Расположение

ЗАТО находится в Челябинской области РФ. Озерск расположен в 100 км от Челябинска, рядом с Кыштымом и Каслями. Свое название город получил не просто так, ведь рядом с ним можно найти четыре озера.

Чем уникален Озерск

«Именно здесь советская наука в короткие сроки смогла превратить теоретическую физику в национальный щит. События, происходящие в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки, подтолкнули руководство СССР к созданию своего оружия. Во главе всех работ стоял Игорь Курчатов. Именно Озерск стал первенцем атомной промышленности», - сообщает 1obl.ru.

Город находится среди лесного массива, рядом с ним расположены озера Иртяш и Кызылташ. Место является очень живописным, но насладиться этой красотой могут только местные жители. Вокруг Озерска выстроены ограждения, поэтому попасть в него точно не получится.

Не все закрытые города могут похвастаться красивой архитектурой, но Озерск в этом плане является особенным. Здесь сохранилось большое количество старых зданий, которые были построены в сталинскую эпоху. Это прослеживается в стиле сооружений.

Популярные мифы об Озерске

Здесь высокая радиация. На самом деле ее значения не превышают 8-14 мкР/час, что является допустимым уровнем. В некоторых крупных городах значения будут выше. Жители светятся в темноте. Подобный миф возник из-за страха перед атомным производством, но он не имеет ничего общего с реальностью.

