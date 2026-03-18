Загадочный город России, окруженный лесами, горами и тайнами: сюда не попасть туристам - в чем подвох

На территории Башкортостана находится самый загадочный и секретный город России, который оброс большим количеством мифов и тайн. Он был основан в 1979 году. Речь идет о Межгорье.

Где расположен город

До 1990 года о Межгорье не знали даже жители ближайших областей, так как его не существовало на карте. Этот город является закрытым до сих пор, поэтому попасть в него можно только по спецпропускам. Остальным людям остается лишь догадываться, как он выглядит. Закрытый город находится примерно в 200 км от Уфы на территории Республики Башкортостан. Рядом с ним расположена гора Ямантау, которая также покрыта тайнами.

Главные слухи и мифы

«Существуют устойчивые слухи, что в недрах горы Ямантау (самой высокой вершины Южного Урала) было построено огромное подземное сооружение - база, архив или даже целый подземный город. Оно предназначалось для высшего руководства СССР», - сообщает Mkset.ru.

Уфологи и исследователи аномальных зон утверждают, что в районе этого города и горы Ямантау фиксируются необычные атмосферные явления, «блуждающие огни» и сбои в работе техники.

В 90-е годы люди утверждали, что в горе находится стратегический запас продуктов питания или сокровищница России.

Чем уникален город Межгорье

На данный момент этот город удерживает звание «самого загадочного ЗАТО», так как он находится среди труднодоступной природы. Его окружают неприступные горы и леса. Таинственности добавляют многочисленные слухи, которые никто не может опровергнуть или подтвердить.

