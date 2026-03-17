Город, который сравнивают с Санкт-Петербургом: настоящая "томатная столица" России - где находится и что посмотреть

Старинный город, который был заложен во времена правления Петра I

На территории Самарской области есть удивительный город, который богат достопримечательностями. Он был заложен во времена правления Петра I, что очень заметно по стилю. В небольшом городке насчитывается более 140 памятников архитектуры. Речь идет о Сызрани.

Этот город сравнивают с Санкт-Петербургом не только из-за зданий, но и большого количества мостов. В Сызрани насчитывается пять рек – Курба, Крымза, Волга, Кашпира и Сызранка. Из-за этого мосты здесь встречаются на каждом шагу.

«Особая гордость сызранцев — железнодорожный Александровский мост. Построенный в 1890 году, он считался чудом инженерной мысли — был самым большим в Европе и шестым — в мире», - сообщает «КП».

В городе можно увидеть большое количество достопримечательностей, некоторые из них представляют особую ценность.

Сызранский кремль

Кремль был заложен в 1683 году на высоком берегу. Именно здесь Сызранка впадает в Волгу. Крепость имела прямоугольную форму, для неприступности был вырыт ров. В качестве военного объекта крепость использовалась лишь один раз – во время восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева.

Вознесенский монастырь

«Вознесенский монастырь — ровесник Сызрани, его учредили через год после строительства кремля. При смене царей обитель то расцветала, то разорялась. После революции имущество конфисковали, храмы закрыли, в помещениях разместили концентрационный лагерь», - рассказывает портал «Тонкости туризма».

Восстановление обители началось только после 1990 года.

Казанский собор

Собор был возведен на частные пожертвования, его освятили в 1872 года. На рубеже XX века на территории города произошел сильный пожар, который лишь чудом не уничтожил обитель. Казанский собор продолжал работу и в период СССР, что являлось на тот момент редкостью.

Дом Маркушиной

Дом привлекает внимание туристов благодаря яркому цвету и деревянной конструкции. Считается, что он прежде принадлежал почетной гражданке города Е. П. Маркушиной. Судьба хозяйки неизвестна.

Также обязательно нужно увидеть Кашпирский монастырь, мечеть Азан, особняк Стерлядкина, Сызранский драматический театр, дом Чернухина, дом купца Сыромятникова.

Что попробовать

Город Сызрань называют "томатной столицей" России, так как здесь каждый год проходит фестиваль "Сызранский помидор". В качестве гастрономического сувенира большой популярностью тут пользуется варенье из томатов. Для него выбираются самые сладкие и мясистые плоды. В варенье добавляют специи, из-за чего оно идеально подходит к мясным блюдам, сырам и закускам.

