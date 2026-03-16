Деревня Русского Севера, которая стала музеем под открытым небом: время здесь остановилось в XVI веке - что посмотреть

При посещении Архангельской области необходимо обязательно заглянуть в деревню Кимжа. В 2016 году этот населенный пункт признали одним из самых красивых. Точный возраст деревни назвать сложно, но ее название упоминалось в документах с начала XVI века, поэтому сейчас Кимже уже более 480-500 лет.

Как добраться

Населенный пункт расположен в 350 км от Архангельска. Ежедневно из города ходят маршрутные такси. Дорога на собственном автомобиле займет 5-8 часов, при этом она будет идти через три понтонные переправы.

История деревни

«На протяжении столетий Кимжа развивалась как важный транзитный и ремесленный пункт на пересечении северных путей. Деревня прославилась как центр художественного литья из меди, где мастера изготавливали знаменитые мезенские колокольчики для почтовых упряжек и декоративные элементы сбруи», - сообщает «КрасаДеревни.ру».

В советское время деревня стала местом притяжения для фольклористов.

Достопримечательности

«Основной достопримечательностью является Одигитриевская церковь 1709 года постройки, которая является шедевром деревянного зодчества и охраняется государством. Это величественное шатровое сооружение недавно прошло полную реставрацию методом переборки», - рассказывает источник.

Также на территории деревни есть множество старинных изб, которые называют домами-кораблями. Их уникальность в том, что под одной крышей находится не только жилой дом, но и хозяйственные дворы с постройками. На крышах таких сооружений можно увидеть резные деревянные головы коней, которые являлись оберегами от темных сил.

Туристов привлекает и местная природа. Деревня находится в тайге, рядом с изгибами реки. Отсюда открываются живописные виды, от которых отвыкли жители крупных городов.

Что поесть

Большой популярностью здесь пользуются блюда из рыбы. Гости могут попробовать в деревне северную уху, рыбные пироги и обрядовое печенье тетерки, которое готовится из ржаного теста. Из брусники и морошки здесь готовят варенье, каши, десерты.

