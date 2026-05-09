Никаких пыльных мегаполисов: топ комфортных городов для жизни - здесь тихо, уютно и дешево
Никаких пыльных мегаполисов: топ комфортных городов для жизни - здесь тихо, уютно и дешево

Опубликовано: 9 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Названы города, которые можно назвать комфортными для жизни

К комфортным городам для проживания принято относить Москву, Казань, Санкт-Петербург и прочие мегаполисы, но с таким мнением не согласятся многие россияне. Комфортными могут быть и небольшие города. Канал "Русские тайны" составил рейтинг населенных пунктов, в которых хочется жить.

Светлогорск

Уютный город находится на берегу Балтийского моря, рядом с Калининградом. Население Светлогорска - около 14 000 человек. Город отличается низкими ценами на жилье, спокойной атмосферой, постоянным чувством нахождения на курорте.

Тула

Является одним из старейших городов России, при этом находится всего в 180 км от Москвы. Тула богата своими традициями, промышленным потенциалом, атмосферой спокойствия и уюта. Цены в Туле на жилье еще ниже, чем в Светлогорске.

Гороховец

"Гороховец — небольшой, но удивительно красивый город во Владимирской области, расположенный на высоком берегу реки Клязьмы, примерно в 150 километрах к востоку от Москвы. Несмотря на скромные размеры, он считается одним из самых живописных городов Центральной России", - сообщает источник.

Численность населения здесь не превышает 12 000 человек. В городе сохранилось более 100 памятников архитектуры, поэтому здесь всегда будет интересно гулять. Гороховец находится среди лесов, что делает воздух особенно чистым.

Выборг

Город расположен на берегу Финского залива, в 130 км от Санкт-Петербурга. Здесь переплетается русская и европейская культуры, при этом сохраняется старинная атмосфера. Цены на квартиры тут очень привлекательны, при этом Северная столица находится совсем рядом.

